Новый медицинский каркас сформируют в Москве

Читайте нас в:

«Чтобы качество лечения с каждым днем только улучшалось, системно модернизируем столичное здравоохранение», - подчеркнул он.

Собянин отметил, что в городе скорректировали порядок действий при оказании медпомощи, ввели единые алгоритмы и стандарты. Также модернизировали всю систему онкологической помощи. Теперь у москвичей появилась возможность лечиться в современных онкоцентрах, а не в разрозненных отделениях, как раньше.

Мэр добавил, что 10 лет назад удалось запустить «сосудистую сеть», а также усовершенствовать паллиативную помощь. Сейчас специалисты завершают модернизацию инфекционной службы. Ключевой задачей остается качество детской медицинской помощи. В частности, уже расширили программу скрининга новорожденных и его спектр.

Кроме того, за пять лет реконструировали 40% медицинской инфраструктуры города. В процессе модернизации находятся лечебный комплекс детской ГКБ святого Владимира, лучевой корпус ММКЦ «Коммунарка» и лечебно-диагностический комплекс МГОБ № 62 в Сколкове. В общей сложности, вместе с построенным, возведут миллион квадратных метров медицинских объектов. Столько же - отремонтируют, заключил Собянин.

На северо-западе Москвы ввели в эксплуатацию комплекс лечебных зданий научного Центра неврологии РАМН. Его строительство началось еще 12 лет назад.