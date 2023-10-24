24 октября 2023, 14:47

Новый квартал построят на территории завода «Прожектор» в Москве

РИА «Новости»
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На территории завода «Прожектор» на шоссе Энтузиастов построят жилье, деловые объекты, а также развлекательную и социальную инфраструктуру. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Общая площадь всех зданий составит около 1,4 миллиона квадратных метров. В рамках проекта возведут современный общественно-деловой комплекс и технопарк. Особое внимание уделят благоустройству и созданию единой навигационной системы квартала.

«На участке 200 гектаров появятся дома по реновации и коммерческое жилье, деловой комплекс технопарка, детские сады, школы и поликлиника», - уточнила Княжевская.

Согласно утвержденному проекту планировки, на территории между шоссе Энтузиастов, Зеленым проспектом и Перовской улицей построят 975 тысяч квадратных метров жилья, в том числе более 500 тысяч «квадратов» по программе реновации. Согласно планам в новом квартале поселятся около 17 тысяч человек.

Кроме того, проект включил строительство 400 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости, включая социальную инфраструктуру, такую как детские сады, школы, поликлиники и торгово-развлекательные центры.

Ранее сообщалось о том, что более десяти домов по реновации спроектируют и построят в центре Москвы.

Недвижимость Москва 2023 Реновация в Москве
27 октября 2023, 17:30
Москва заключит офсетный контракт с Карелией
Сайт мэра и правительства Москвы
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Москва планирует заключить офсетный контракт с Республикой Карелия на поставку щебня. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Москва и Карелия станут первыми регионами России, которые подпишут межсубъектный контракт с инвестиционными обязательствами в сфере производства строительных материалов», - подчеркнул он.

Новый офсет обеспечит гарантированные поставки материала для ремонта дорог по стабильным ценам. Победитель конкурса должен будет в течение трех лет создать новое предприятие на территории Карелии по выпуску щебня, закупив необходимое оборудование.

Правительство Москвы планирует закупать у него около 13,7 миллиона тонн материала в течение десяти лет. Общий объем инвестиций в реализацию контракта оценили более чем в три миллиарда рублей.

Правительство Москвы заключило уже 14 офсетных контрактов. Например, на площадке «Руднево» открыли производство абсорбирующего белья.

Сергей Собянин Москва 2023
27 октября 2023, 14:58
Снегоуборочную технику вывели на улицы Москвы
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Работники коммунальных служб и снегоуборочная техника вышли на улицы Москвы для уборки снега. Кадры их работы показали в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

В ведомстве заявили, что городские службы начали непрерывно следить за состоянием улично-дорожной сети из-за выпавшего в столице снега.

Во всех районах начались работы по очистке дворовых территорий. По мере появления осадков коммунальщики с помощью специальной техники прометают дороги и тротуары, проводя противогололедную обработку. Под особенным контролем - подходы к остановкам транспорта и станциям метро, МЦК и железной дороги.

Снегопад в Москве продолжится до субботы. В ночь на 27 октября в столице уже выпало шесть сантиметров снега.

Метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что первый снег в Москве и Подмосковье не растает быстро и призвала владельцев авто сменить резину на зимнюю.

ЖКХ Погода Москва 2023 Погода в Москве
27 октября 2023, 13:20
Школу-гигант на тысячу учеников построят в Новой Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Школа-гигант с двумя спортзалами появится в Новой Москве в 2024 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Новое трехэтажное здание Н-образной формы с двумя спортивными залами и IT-полигоном будет вмещать около 1,1 тысячи учеников. Его построят по индивидуальному проекту, а общая площадь составит более 20 тысяч квадратных метров.

«Школа будет полностью соответствовать требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды, столичным стандартам качества и оснащения», - подчеркнул Бочкарев.

В здании предусмотрели 44 универсальных и специализированных класса, помещения для групп продленного дня, медицинский блок и комфортную столовую, зонированную для разных классов. В школе также откроют лабораторный практикум и многофункциональный библиотечный комплекс с медиатекой.

На территории у школы оборудуют футбольное поле и секторы для прыжков в длину и командных игр.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить строительство детского сада в Коммунарке.

Школы Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев
27 октября 2023, 11:26
Овчинский: столичный производитель разработал навесную станцию быстрой зарядки электротранспорта
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Московская компания первой в России разработала навесную станцию быстрой зарядки электротранспорта, способную питать два автомобиля одновременно. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Производитель, разработавший устройство, выпускает бытовые и коммерческие электрозарядные станции. Новинку будут размещать на фасадах многоквартирных домов, торговых центров и офисных зданий. Это особенно актуально для больших городов, где нужно рационально использовать пространство.

«Навесная электростанция компании ENGY мощностью 80 киловатт сможет одновременно заряжать два автомобиля до 80% примерно за 40 минут», - отметил Овчинский.

По его словам, устройство на 95% состоит из отечественных комплектующих. Новинку запустят в серийное производство в конце ноября 2023 года. Всего столичная компания собирается выпускать не менее 1,2 тысячи таких зарядок ежегодно, сказал министр правительства Москвы.

Новые станции управляются через специальное мобильное приложение. Светодиодная подсветка, индивидуальная цветовая индикация зарядных разъемов и яркое освещение парковочного места позволяют комфортно пользоваться зарядкой даже в темное время суток.

Устройства подходят для работы в любых погодных условиях. Станции оснастили необходимыми системами безопасности. Кроме того, конструкция исключает контакт зарядных кабелей с дорожным покрытием, благодаря чему зарядка выглядит опрятно.

Столичный производитель реализует комплексные проекты, направленные на развитие не зависящей от импорта зарядной инфраструктуры России, сообщил гендиректор компании Олег Синюхин.

«Так, нами была разработана собственная система централизованного управления зарядной инфраструктурой, которая обеспечивает дистанционный контроль станций, обновление программного обеспечения, мониторинг состояния показателей работоспособности, учет потребления энергии, квот и доступов», - рассказал генеральный директор.

Производитель, разработавший устройство, выпускает бытовые и коммерческие электрозарядные станции. Новинку будут размещать на фасадах многоквартирных домов, торговых центров и офисных зданий. Это особенно актуально для больших городов, где нужно рационально использовать пространство.

«Навесная электростанция компании ENGY мощностью 80 киловатт сможет одновременно заряжать два автомобиля до 80% примерно за 40 минут», - отметил Овчинский.

Новые станции управляются через специальное мобильное приложение. Светодиодная подсветка, индивидуальная цветовая индикация зарядных разъемов и яркое освещение парковочного места позволяют комфортно пользоваться зарядкой даже в темное время суток.

Устройства подходят для работы в любых погодных условиях. Станции оснастили необходимыми системами безопасности. Кроме того, конструкция исключает контакт зарядных кабелей с дорожным покрытием, благодаря чему зарядка выглядит опрятно.

Столичный производитель реализует комплексные проекты, направленные на развитие не зависящей от импорта зарядной инфраструктуры России, сообщил гендиректор компании Олег Синюхин.

Крупным, малым и средним московским предприятиям позволяют развиваться комфортные условия для бизнеса, созданные в городе. Размещение промышленных площадок в столице дает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Компаниям предлагают более 20 мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы. Кроме того, действует ряд антикризисных инструментов.

Москва - город с развитым производством. Здесь более четырех тысяч промплощадок, на которых работают свыше 720 тысяч человек. Каждый год в столице запускают 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Московские компании выпускают разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

По его словам, устройство на 95% состоит из отечественных комплектующих. Новинку запустят в серийное производство в конце ноября 2023 года. Всего столичная компания собирается выпускать не менее 1,2 тысячи таких зарядок ежегодно, сказал министр правительства Москвы.

«Так, нами была разработана собственная система централизованного управления зарядной инфраструктурой, которая обеспечивает дистанционный контроль станций, обновление программного обеспечения, мониторинг состояния показателей работоспособности, учет потребления энергии, квот и доступов», - рассказал генеральный директор.

Промышленность Электромобили Москва 2023

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