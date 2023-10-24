Новый квартал построят на территории завода «Прожектор» в Москве

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Общая площадь всех зданий составит около 1,4 миллиона квадратных метров. В рамках проекта возведут современный общественно-деловой комплекс и технопарк. Особое внимание уделят благоустройству и созданию единой навигационной системы квартала.

«На участке 200 гектаров появятся дома по реновации и коммерческое жилье, деловой комплекс технопарка, детские сады, школы и поликлиника», - уточнила Княжевская.

Согласно утвержденному проекту планировки, на территории между шоссе Энтузиастов, Зеленым проспектом и Перовской улицей построят 975 тысяч квадратных метров жилья, в том числе более 500 тысяч «квадратов» по программе реновации. Согласно планам в новом квартале поселятся около 17 тысяч человек.

Кроме того, проект включил строительство 400 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости, включая социальную инфраструктуру, такую как детские сады, школы, поликлиники и торгово-развлекательные центры.

Ранее сообщалось о том, что более десяти домов по реновации спроектируют и построят в центре Москвы.