Новые входы появятся на станциях метро «Печатники» и «Кленовый бульвар» в Москве

«Открытие наземного вестибюля на станции „Печатники“ БКЛ и павильона на станции „Кленовый бульвар“ БКЛ благоприятно скажется на комфорте пассажиров, поскольку они смогут экономить время и сокращать путь до нужного пункта назначения», - уточнил он.

По его словам, строители уже начали переносить ограждения вокруг нового павильона станции «Кленовый бульвар». Его оформили в виде силуэта дворца Алексея Михайловича в музее-заповеднике «Коломенское». Этот дизайн завоевал высшую награду на международном конкурсе.

Вестибюль станции БКЛ «Печатники» представили в виде черно-серой книжной полки. Его готовность превысила 90%. Строители почти завершили отделку и монтаж инженерных систем и оборудования, основную часть которого произвели российские компании.

Ранее в Москве благоустроили территорию возле станции МЦД-4 «Поклонная».