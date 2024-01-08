Новые табло экстренной информации появились на МКАД

Сенсорные экраны расположили в середине дороги. Они хорошо заметны в любое время суток и при любой погоде.

Представители ЦОДД в начале прошлого года в качестве эксперимента внедрили систему оперативного информирования водителей. Первые восемь табло появились в Северо-Западном округе столицы.

В ведомстве уточнили, что по результатам эксперимента таких экранов решили разместить еще больше.

Свыше тысячи проектов, нацеленных на улучшение движения на дорогах , также реализовали в Москве. Благодаря идеям дорожных кураторов ЦОДД удалось снизить количество ДТП и сократить время в пути, в том числе у пешеходов.