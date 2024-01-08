08 января 2024, 20:02

Новые табло экстренной информации появились на МКАД

РИА «Новости»
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На Московской кольцевой автодороге установили 160 новых мониторов экстренной информации. Они будут предупреждать водителей о препятствиях впереди, в том числе о ДТП или ремонтных работах, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Сенсорные экраны расположили в середине дороги. Они хорошо заметны в любое время суток и при любой погоде.

Представители ЦОДД в начале прошлого года в качестве эксперимента внедрили систему оперативного информирования водителей. Первые восемь табло появились в Северо-Западном округе столицы.

В ведомстве уточнили, что по результатам эксперимента таких экранов решили разместить еще больше.

Свыше тысячи проектов, нацеленных на улучшение движения на дорогах , также реализовали в Москве. Благодаря идеям дорожных кураторов ЦОДД удалось снизить количество ДТП и сократить время в пути, в том числе у пешеходов.

Дороги Машины Дептранс Москвы Москва
08 января 2024, 19:42
Территории у станции МЦД-4 «Очаково» благоустроили на западе Москвы
РИА «Новости»
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Специалисты закончили работы по благоустройству территорий около станции МЦД-4 «Очаково» в Москве. В том числе обновили 66 тысяч квадратных метров покрытия проезжей части, сообщили в пресс-службе столичного городского хозяйства.

«Новая станция находится в столичном районе Очаково-Матвеевское, где проживает свыше 130 тысяч человек, в настоящее время ведется активное строительство жилых домов», - рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Он отметил, что проект благоустройства разрабатывали с расчетом на многократное увеличение пассажиропотока в ближайшие два года.

Заммэра добавил, что работы охватили улицы Большую Очаковскую, Пржевальского, Марии Поливановой, Елены Колесовой, а также проезд Стройкомбината, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Очаковские переулки. Рабочие спрятали под землю провода, обустроили дополнительную систему водостока, обновили и расширили тротуары. На улице Елены Колесовой и в 3-м Очаковском переулке появились безопасные пешеходные маршруты, о чем ранее просили местные жители.

Помимо этого, специалисты установили новые светофоры, создали более 350 машино-мест, свыше 60 велопарковок и две точки велопроката. Усовершенствовали уличное освещение, установили примерно 20 остановок с зарядными слотами и беспроводной связью. В сквере на улице Марии Поливановой появились уютная зона отдыха и площадка для воркаута. Восемь детских площадок оснастили новым оборудованием.

В 2023-м наземное метро в Москве увеличилось вдвое. Развитие МЦД продолжат в наступившем году.

Благоустройство МЦД Москва
08 января 2024, 19:12
Москвичам предрекли возвращение 20-градусных морозов к старому Новому году
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Циклон принесет в Москву долгожданное потепление 9 января. Однако морозная погода вернется в столицу уже к старому Новому году, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В перемене погоды нет ничего мистического - это нормально», - отметил он.

Со вторника холода начнут отступать в Москве, температура воздуха составит -9 градусов. В среду столбики термометров покажут отметки -4 градуса.

Метеоролог уточнил, что через столицу с Атлантики пройдет циклон, и на его восточной периферии воздушные массы будут теплыми. По этой причине в столице потеплеет.

При этом, по словам Вильфанда, температура ожидается ниже нормы, но только на четыре градуса, а не на 18, как все новогодние каникулы.

Он добавил, что в Москве вновь похолодает в пятницу.

«Расслабляться не стоит: 12 января опять усиливается мороз, в тыловой части циклона начинается вторжение холодных воздушных масс, сопряженных со значительным понижением температуры», - добавил синоптик.

В дневные часы будет -15 градусов, а уже к старому Новому году столбики термометра опустятся до -20 градусов.

Автоэксперт также рассказал, как завести автомобиль в мороз. По его словам, не нужно сразу поворачивать ключ и крутить мотор вне зависимости от того, какой в машине двигатель.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
08 января 2024, 18:24
Итоги по офсетным контрактам за 2023 год подвели в Москве
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В минувшем году Москва подписала девять офсетных контрактов. Всего с инвесторами заключили уже 14 таких соглашений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, первый договор подразумевает поставку абсорбирующих изделий для инвалидов. По другому офсету построят завод, который займется производством литий-ионных аккумуляторов для электротранспорта.

Глава города отметил, что сразу четыре контракта заключили на выпуск лекарственных препаратов. Первые поставки в медучреждения по этим офсетам планируют начать до 2026 года.

Собянин добавил, что общий объем инвестиций по соглашениям составит примерно 82 миллиарда рублей.

Комплекс складов в столичном районе Ясенево расширят за счет инвестора. Там разместятся не только складские помещения, но и офисы, а также парковка.

Инвестиции Бизнес Сергей Собянин Москва
08 января 2024, 16:45
Число туристов и бизнес-поездок возросло в Москве
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В Москве в 2019 году зафиксировали рекордный внутренний турпоток. В минувшем году он увеличился на 22%, а количество бизнес-поездок возросло на 28%, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Модернизация инфраструктуры, внедрение новых программ и внимание к современным отраслевым тенденциям позволяет Москве удерживать высокий темп развития сферы путешествий.

Цифровизация играет важную роль на всех этапах путешествия. Свыше 70% туристов пользуются мобильными приложениями для бронирования услуг и планирования поездок, в том числе в мегаполис. Этому способствует в течение трех лет турсервис Russpass.

Также в 2023-м в Москве состоялось три крупные конференции по части туризма. В общей сложности в них поучаствовало свыше тысячи гостей. Благодаря масштабным мероприятиям москвичи получают опыт и приобретают новые контакты, а город - повышает качество сервиса.

Пользователи портала «Активный гражданин» также проголосуют за лучшие новогодние маршруты сервиса Russpass. Всего на выбор предлагается 12 вариантов.

Туризм Москва

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