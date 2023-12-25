25 декабря 2023, 13:18

Новые поликлиники открыли на юге и северо-востоке Москвы

Сайт мэра и правительства Москвы
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Две новые поликлиники заработали в районах Бирюлево Восточное и Отрадное в Москве. Учреждения оснастили медицинским оборудованием последнего поколения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В здании на улице Элеваторной, 15 начали работу филиалы городской поликлиники № 52 и детской № 23. Расположили их в разных блоках», - уточнил он.

Кроме того, на улице Декабристов, 39с1 возвели новый корпус при поликлинике № 110. Переход соединил его с главным зданием.

Глава города подчеркнул, что обе поликлиники построили по новому в соответствии с московским стандартом.

«Для максимального комфорта пациентов и врачей продумали все до мелочей», - отметил он.

Посетители новых поликлиник смогут получить помощь всех необходимых специалистов, которые работают на современном оборудовании. Собянин добавил, что они будут обслуживать свыше 50 тысяч москвичей. В общей сложности в этом году открыли 13 новых медучреждений.

Две поликлиники откроют в Сосенском в Москве. Медицинские объекты введут в эксплуатацию в 2025 году.

Поликлиники Сергей Собянин Москва 2023
25 декабря 2023, 11:38
Церемония награждения лауреатов премии Москвы в области медицины прошла в столице
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Состоялось награждение лауреатов XX премии Москвы в области медицины. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Благодаря вашему ежедневному труду миллионы москвичей становятся здоровее и счастливее. Вы настоящие профессионалы своего дела, но при этом никогда не останавливаетесь на достигнутом», - отметила она.

Ракова подчеркнула, что лауреаты занимаются разработкой новых направлений, реализацией крупных городских проектов и наукой, меняя московскую медицину.

Она уточнила, что в этом году на премию зарегистрировалось рекордное число научных коллективов - 98.

Лауреатов наградили за участие в создании первых эндоскопических центров, а также за развитие инновационного лечебно-диагностического алгоритма при отосклерозе и алгоритма лечения пациентов с нестабильными повреждениями костей таза, за методологию выявления и лечения почечно-клеточного рака почки после трансплантации.

На днях работникам «Мособлэнерго» вручили награды к профессиональному празднику. Восемь человек получили медаль II степени «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса».

Награды Врачи Медицина Москва 2023
25 декабря 2023, 11:07
Скульптуры «Времена года» вернули в усадьбу «Нескучное» в Москве после реставрации
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве завершили реставрацию скульптур «Времена года». Обновленную композицию установили на Главные ворота усадьбы «Нескучное» на Ленинском проспекте, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Въездная группа, созданная по проекту архитектора Евграфа Тюрина в начале XIX века, - объект культурного наследия федерального значения», - отметил он.

Глава города уточнил, что перед реставраторами стояла непростая задача, так как первоначальный облик скульптур «Времена года» можно было увидеть только на рисунке 1830 года. Затем композицию неоднократно видоизменяли. Специалисты, проанализировав все изображения, приняли решение воссоздать общую композицию въездных ворот со скульптурами по сложившемуся образу конца XIX - начала XX века. Это сохранившаяся подлинная левая скульптурная группа, представляющая собой шпиатр музеефицированный в помещениях Российской академии наук.

Недавно при строительстве БКЛ метро в Москве отреставрировали 16 уникальных элементов станций «Каховская», «Варшавская» и «Каширская». В том числе обновили и уникальные элементы декора.

Реставрация Сергей Собянин Москва 2023
25 декабря 2023, 10:49
Москвичам рассказали о погоде 31 декабря
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве в новогоднюю ночь ожидается до минус шести градусов. В канун праздника будет теплее на три градуса, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура -1…- 6 в ночь на 31 декабря и днем - от нуля до минус трех градусов», - уточнил он.

Метеоролог добавил, что такая погода будет не только в Москве, но и во всей Центральной России. При этом в регионах Черноземья температура будет выше почти на два градуса.

По словам Вильфанда, всю неделю атмосферное давление будет на 12-18 миллиметров ртутного столба ниже нормы. Он отметил, что мокрый снег не доставит такого дискомфорта москвичам, как дождь.

В этом году в Москве выпало много снега. Норма декабря уже оказалась перевыполнена. На метеостанции ВДНХ зарегистрировали 106% от положенного по климату объема осадков.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
25 декабря 2023, 10:16
Свыше тысячи идей для улучшения движения на дорогах реализовали в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Больше тысячи проектов, нацеленных на улучшение движения на дорогах, реализовали в Москве. Благодаря идеям дорожных кураторов ЦОДД удалось снизить количество ДТП и сократить время в пути, в том числе у пешеходов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в общей сложности обустроили 330 пешеходных переходов, ввели почти 26 километров выделенных полос для общественного транспорта, а также возвели более 11 тысяч парковочных мест. На 73 участках изменили скоростной режим, организовали 89 дополнительных полос движения, включая 19 на МКАД.

Глава города добавил, что в ЦОДД трудятся более 40 дорожных кураторов, которые каждый день принимают свыше 65 заявок от разных источников, а также следят за дорожной ситуацией в мегаполисе. Далее кураторы подготавливают решения по изменению схемы движения с учетом мнений жителей.

В понедельник москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за загруженности дорог. В преддверии праздников автомобильный поток увеличился.

ДТП Дороги Машины Сергей Собянин Москва 2023

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