Новые поликлиники открыли на юге и северо-востоке Москвы

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«В здании на улице Элеваторной, 15 начали работу филиалы городской поликлиники № 52 и детской № 23. Расположили их в разных блоках», - уточнил он.

Кроме того, на улице Декабристов, 39с1 возвели новый корпус при поликлинике № 110. Переход соединил его с главным зданием.

Глава города подчеркнул, что обе поликлиники построили по новому в соответствии с московским стандартом.

«Для максимального комфорта пациентов и врачей продумали все до мелочей», - отметил он.

Посетители новых поликлиник смогут получить помощь всех необходимых специалистов, которые работают на современном оборудовании. Собянин добавил, что они будут обслуживать свыше 50 тысяч москвичей. В общей сложности в этом году открыли 13 новых медучреждений.

Две поликлиники откроют в Сосенском в Москве. Медицинские объекты введут в эксплуатацию в 2025 году.