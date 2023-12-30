Новые поезда запустили на оранжевой ветке московского метро

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«Завершена программа обновления подвижного состава на одной из самых популярных линий метро - Калужско-Рижской. До 2018 года здесь ходили только составы прошлого поколения типа „Номерной“», - говорится в сообщении.

Новые составы оснащены дверьми с функцией противозажатия, климатическими системами, позволяющими обеззараживать воздух, а также информационными дисплеями. В поездах «Москва» и «Москва-2020» оборудовали межвагонные переходы и установили USB-разъемы.

Специалисты двух электродепо по контракту жизненного цикла от производителя проводят обслуживание новых составов.

Масштабную программу по обновлению подвижного состава продолжат в следующем году. Поезда на Замоскворецкой линии метро в Москве обновят до 2025 года.