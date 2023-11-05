05 ноября 2023, 21:01

Новые поезда выйдут на Замоскворецкую линию метро в 2024 году

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Современные поезда «Москва-2020» появятся на Замоскворецкой линии столичного метро в 2024 году. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Переподготовку в депо „Сокол“ пройдут больше 350 человек», - написал он.

Мэр отметил, что за три года город закупил свыше 1,1 тысячи новых вагонов. Сейчас машинисты отрабатывают навыки вождения в поездах на тренажере, который полностью имитирует особенности маршрута зеленой ветки.

Ранее Собянин рассказал о трамвайном маршруте «Аннушка» в Москве, которым пользуется не одно поколение жителей. Транспорт огибал весь центр города по Бульварному кольцу, по значимости для пассажиров этот маршрут можно сравнить с современной кольцевой линией метро.

«Аннушке» уже исполнилось 112 лет. Сейчас трамваи ходят от «Чистых прудов» до Новоконной площади.

Метро Сергей Собянин
05 ноября 2023, 20:48
Мастер-класс по игре на варгане проведут 6 ноября на выставке «Россия»
РИА «Новости»
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Международная выставка-форум «Россия» 6 ноября будет работать с 10:00 до 22:00. В этот день для посетителей проведут экскурсию в павильоне координационного центра правительства страны.

«Экскурсоводы расскажут о задачах, функциях, структуре и составе правительства. О том, что правительство делает для развития нашей огромной и многогранной страны», - уточнили организаторы.

Гостей также ждет мастер-класс по игре на варгане, который проведет артистка Екатерина Салиндер. Она расскажет об особенностях и истории музыкального инструмента.

Первые варганы появились около пяти тысяч лет назад, когда люди не могли добывать и обрабатывать металл, поэтому их делали из кости или дерева. Инструмент считается ритуальным инструментом, но сейчас его используют и в современных концертах этнической музыки. Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября и продлится пять месяцев - до 12 апреля. Она посвящена главным достижениям российских регионов в науке, культуре, промышленности. Стенд Пермского края показал человекоподобного робота Арди. В основу разработки легло программное обеспечение с технологией Motion Capture, позволяющее воспроизводить эмоции и жесты человека.

Россия Выставка-форум «Россия»
05 ноября 2023, 13:00
«О прошлом, настоящем и будущем». Дни Москвы стартовали на выставке-форуме «Россия»
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Цифровое шоу о разных эпохах жизни столицы и театрализованное представление проходят на Днях Москвы на выставке-форуме «Россия» 4 и 5 ноября. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по туризму.

«Во время цифрового шоу гости выставки могут отправиться в путешествие по разным эпохам. Им покажут, как происходили значимые исторические события, менялись условия жизни москвичей, развивались образование и культура», - передали в пресс-службе.

Для гостей также проведут мастер-классы и модный показ. Во время музыкального шоу прочтут стихи и письма-воспоминания о городе - зрители отправятся в виртуальную прогулку по московским улицам разных эпох. Поэтические номера будут чередовать с музыкальными - для посетителей споют главные хиты разных времен.

Не обойдется без упоминания современных достижений столицы: в цифровизации, транспорте, предпринимательстве и промышленности.

«Центральная экспозиция павильона № 75 рассказывает о прошлом, настоящем и будущем столицы», - добавили в комитете.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября и продлится пять месяцев - до 12 апреля. Она посвящена главным достижениям страны в науке, культуре, промышленности. Под одной крышей собрались представители всех регионов страны, которые показали свои самые значимые и важные проекты в различных сферах.

Экспозиции, концерты и конкурсы на выставке-форуме «Россия» в день ее открытия посетили более 190 тысяч человек. Ярким и необычным завершением первого дня выставки стало шоу «Портал в будущее» и выступления звезд отечественной эстрады: Ларисы Долиной, Юлианны Карауловой, SHAMAN’а и Натальи Подольской. А вечером 5 гостей ждет масштабный концерт , на котором выступят Антоха МС, GAYAZOV$ BROTHER$, Ramil и Seville.

Россия Москва 2023 Выставка-форум «Россия»
05 ноября 2023, 10:27
Еще пять «выделенок» для городского транспорта появилось в Москве
РИА «Новости»
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Еще пять выделенных полос для городского транспорта появилось в Москве. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

Общая протяженность новых «выделенок» - два километра. По участкам улиц, где их организовали, проходят 17 маршрутов, которыми пользуются более 110 тысяч человек каждый день.

Время проезда по участку улицы Новаторов от пересечения с улицей Воронцовские Пруды до пересечения с Ленинским проспектом с появлением выделенной полосы сократилось с семи до двух минут. По этому участку проходят три маршрута, которыми пользуются свыше 15 тысяч человек.

По участку улицы Академика Скрябина от Ферганской улицы до пересечения с Рязанским проспектом проходят пять маршрутов. Выделенная полоса позволит проезжать его на городском транспорте со скоростью в два с половиной раза быстрее.

Более 40 тысяч пассажиров сэкономят время на проезде по участку в Борисовском проезде перед пересечением с Каширским шоссе (маршруты № 858, М86 и С819). Этот путь также можно будет преодолеть быстрее в два с половиной раза.

По улице Юности в Зеленограде проходят пять маршрутов городского транспорта. Пассажиры автобуса М6 смогут быстрее преодолеть участок Николоямской улицы на пересечении с Земляным Валом.

В 2023 году в Москве появилось уже свыше 20 километров выделенных полос.

«Выделенные полосы позволяют экономить время в пути: автобусы и электробусы проезжают эти участки в два-три раза быстрее. Кроме того, на 20–30% снижается аварийность», - отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Дороги Москва 2023
05 ноября 2023, 09:42
Медиатеки сделают во всех московских школах-новостройках
Pxhere
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Подход к созданию школьных библиотек в Москве полностью изменят. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Во всех школах-новостройках вместо обычных книгохранилищ делаем медиатеки», - написал он.

Дети в них смогут отдыхать, участвовать в играх или конкурсах, делать домашнее задание, работать в группах. Планировку медиатек продумают до мелочей, чтобы все пространство использовать эффективно. В них установят современную мебель, оборудуют места с зарядками для телефонов и ноутбуков.

«В ближайшие годы такие библиотечные пространства появятся во всех школах», - добавил Собянин.

В 2024 году в Новой Москве откроют школу-гигант на тысячу учеников. Здание учебного заведения будет трехэтажным Н-образной формы с двумя спортивными залами и IT-полигоном. В школе также откроют лабораторный практикум и многофункциональный библиотечный комплекс с медиатекой.

Дети Школы Москва 2023

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