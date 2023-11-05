Новые поезда выйдут на Замоскворецкую линию метро в 2024 году

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«Переподготовку в депо „Сокол“ пройдут больше 350 человек», - написал он.

Мэр отметил, что за три года город закупил свыше 1,1 тысячи новых вагонов. Сейчас машинисты отрабатывают навыки вождения в поездах на тренажере, который полностью имитирует особенности маршрута зеленой ветки.

Ранее Собянин рассказал о трамвайном маршруте «Аннушка» в Москве, которым пользуется не одно поколение жителей. Транспорт огибал весь центр города по Бульварному кольцу, по значимости для пассажиров этот маршрут можно сравнить с современной кольцевой линией метро.

«Аннушке» уже исполнилось 112 лет. Сейчас трамваи ходят от «Чистых прудов» до Новоконной площади.