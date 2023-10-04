Новые кварталы появятся вместо промзон в трех районах Москвы

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По его словам, в микрорайоне «Малино» в Зеленограде появятся жилые комплексы, детский сад, школа, спортивный комплекс с бассейном и зал для экстремальных видов спорта. Также на данной территории появятся пожарное депо, технопарк, офисные здания, магазины и кафе.

Собянин добавил, что часть бывшей промышленной зоны «Тушино» также преобразуют в современный микрорайон. Там возведут новостройки, школы, детские сады и медицинский центр.

Кроме того, вместо нежилых зданий на Волгоградском проспекте построят современное жилье.

Часть этих территорий отдадут под дома по программе реновации.

Ранее сообщалось о том, что дом на 224 квартиры построят в подмосковном поселке Ильинский по программе реновации.

На полузаброшенных территориях в трех районах Москвы - Южном Тушине, Кузьминках и Крюкове появятся новые городские кварталы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.