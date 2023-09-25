Новые инфраструктурные объекты появятся на юге Москвы

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По словам главы города, здание для школы на 750 мест и детсад на 350 мест построит девелопер. Согласно планам, новый учебный корпус примет первых школьников в 2027 году, садик же заработает в 2030 году.

«Также в районе появятся два спортивных объекта. Один из них - многофункциональный комплекс с бассейнами „Вышка“ - станет тренировочной базой для профессионалов, а в свободное время будет доступен любителям», - добавил Собянин.

Мэр рассказал, что в районе Нагатинского Затона уже почти завершили строить целый блок для начальной школы - для 150 учеников и детский сад на 50 дошколят. Еще один детский сад вот-вот появится в Бирюлеве Восточном. Сейчас рабочие заканчивают чистовую отделку здания. Детсад сможет принять до 140 ребят.

Ранее родителям московских школьников рассказали об обновлении приложения «Москвенок» - теперь там по умолчанию доступна функция «Посмотреть информацию о посещении и питании в школе, детском саду, колледже».