Новую площадку включили в программу реновации на западе Москвы

По его словам, в столичном районе Кунцево на новой стартовой площадке возведут 95,4 тысячи квадратных метров жилья для 3,5 тысячи человек.

Благодаря этому в новые квартиры переедут жители 19 ветхих домов.

Глава города добавил, что в общей сложности для строительства новых домов по реновации нашли 602 площадки, возвели 280 жилых объектов, а также расселили 890 старых пятиэтажек.

Всего с начала реализации программы реновации в Москве достроили четыре миллиона квадратных метров жилья. Собянина уточнил, что площадь введенного жилья позволит обеспечить новыми квартирами около 150 тысяч жителей.