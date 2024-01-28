Новую дорогу проложат в московском районе Нагатинский Затон

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«Проектом предусмотрена установка светофоров, обустройство наземных пешеходных переходов и тротуаров, а также остановок общественного транспорта», - отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В перспективе в районе сделают длиннее прогулочный маршрут от церкви Иконы Божией Матери «Скоропослушница» до набережной и продлят Корабельную улицу, построив там причал. Новые улицы появятся благодаря строительству жилого комплекса «Ривер Парк Коломенское» на месте бывшей промзоны в Нагатинском Затоне.

Княжевская добавила, что вместо заброшенных территорий в мегаполисе активно появляются жилые кварталы, офисы, технопарки, а также активно развивается социальная и транспортная инфраструктура.

Выделенная полоса на улице Борисовские Пруды позволила сократить время в пути. Маршруты на этом участке стали более востребованными среди пассажиров, количество поездок на общественном транспорте возросло в полтора раза.