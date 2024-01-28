28 января 2024, 13:17

Новую дорогу проложат в московском районе Нагатинский Затон

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В Южном округе Москвы в районе Нагатинский Затон планируют построить дорогу длиной в 300 метров. Она свяжет жилую застройку с Судостроительной улицей, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Проектом предусмотрена установка светофоров, обустройство наземных пешеходных переходов и тротуаров, а также остановок общественного транспорта», - отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В перспективе в районе сделают длиннее прогулочный маршрут от церкви Иконы Божией Матери «Скоропослушница» до набережной и продлят Корабельную улицу, построив там причал. Новые улицы появятся благодаря строительству жилого комплекса «Ривер Парк Коломенское» на месте бывшей промзоны в Нагатинском Затоне.

Княжевская добавила, что вместо заброшенных территорий в мегаполисе активно появляются жилые кварталы, офисы, технопарки, а также активно развивается социальная и транспортная инфраструктура.

Выделенная полоса на улице Борисовские Пруды позволила сократить время в пути. Маршруты на этом участке стали более востребованными среди пассажиров, количество поездок на общественном транспорте возросло в полтора раза.

Строительство Дороги Москва
28 января 2024, 13:31
Движение автобусов изменили из-за пожара в Театре сатиры на Триумфальной площади
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В Московском академическом Театре сатиры на Триумфальной площади 28 января произошел пожар. По этой причине автобусы № 239 и №с369 будут курсировать по другим маршрутам, предупредили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Из-за возгорания на Триумфальной улице, в районе дома № 2, автобусы № 239 и №с369 следуют измененной трассой», - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали горожан к внимательности и попросили следить за объявлениями водителей.

Спасатели эвакуировали 50 человек из здания Театра сатиры в Москве. Площадь пожара составила 250 «квадратов», огонь продолжает распространяться. МЧС наращивает силы и средства для борьбы с возгоранием.

Пожары Автобусы Москва
28 января 2024, 12:54
Москвичей пригласили на выставку «Волшебный мир кукол» в музей-усадьбу «Люблино»
Freepik
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Дворец Дурасова в музее-усадьбе «Люблино» с 1 февраля по 31 марта представит выставку «Волшебный мир кукол». Москвичи смогут увидеть 20 уникальных авторских кукол и иллюстраций Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В экспозицию вошли популярные сказочные персонажи. Речь идет о Бабе-яге из фильмов про Василису Прекрасную и Морозко. Посетители увидят героев из таких сказок, как «12 месяцев», «Цветик-семицветик» и «Волшебник Изумрудного города».

Экспонаты выполнены в различных техниках. На выставке представлены фарфоровые, пластиковые, тканевые, войлочные и деревянные куклы.

Мастера работают над ними от месяца до полугода, так как костюмы многих персонажей состоят из множества элементов.

В музее-заповеднике «Коломенское» с 30 января по 12 мая москвичи и туристы также смогут ознакомиться с выставкой «Средневековое граффити церкви Вознесения. Новые открытия». Ее посвятили церкви Вознесения Господня.

Выставки Москва
28 января 2024, 12:10
Победителям Кубка мэра Москвы по стендовой стрельбе вручат автомобили
Freepik
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С февраля по май в мегаполисе стартует Кубок мэра Москвы по стендовой стрельбе. Победители получат автомобили «Москвич-3», сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Соревнования предусматривают три направления: «спортинг-компакт», «скит» и «трап». На каждом этапе будет формироваться личный зачет участников.

Кубок заинтересует как профессионалов, так и любителей. Участники, успешно прошедшие отборочный тур, встретятся в суперфиналах (в категориях «скит» и «трап») или в финале и суперфинале (категория «спортинг-компакт»).

В отборочном испытании в категории «спортинг-компакт» будут состязаться 360 профессионалов и любителей. Из них 180 человек выйдут в финал, а 12 - в суперфинал. Затем жюри выберет двух победителей - профессионала и любителя. Каждому вручат автомобиль «Москвич-3».

Финал Кубка мэра Москвы пройдет с 24 по 26 мая на семейном фестивале. Желающим поучаствовать в соревнованиях необходимо зарегистрироваться на сайте.

Новый выпуск «Большой викторины» также стартовал в Москве. Жителям столицы предстоит ответить на восемь вопросов об истории катков и любимого зимнего вида спорта.

Стрельба Фестивали Сергей Собянин конкурсы Москва
28 января 2024, 10:31
«Зойкина квартира», «Мещане» и «Лес». В театрах Москвы прошло почти 270 премьер за год
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В Москве театральная жизнь насыщена и интересна. Только за прошлый год горожане смогли посетить примерно 270 премьер спектаклей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Москва по праву считается одним из мировых театральных центров. В 2023-м было представлено много ярких постановок», - отметил он.

По словам мэра, зрители смогли увидеть спектакль «Смертельный номер» в Театре Олега Табакова, постановку «Лес», выход которой посвятили 200-летию Островского в театре имени Маяковского.

Москвичи побывали на «Вишневом саде» по пьесе Чехова в Мастерской Петра Фоменко, а также увидели «Мещан» Горького в «Современнике». Поклонники Булгакова могли насладиться спектаклем «Зойкина квартира» в Театре имени Пушкина. Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представил «Норму» по опере Беллини.

Крупная реконструкция московских театров также проходит по нацпроекту «Культура». За 10 лет в столице привели в порядок 40 городских учреждений (85 зданий), что составляет 70% от их общего числа.

Театры Сергей Собянин Москва

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