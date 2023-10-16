Новостройку в терракотовом цвете возведут на востоке Москвы

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«Фасады оформят в теплой гамме, с использованием нескольких оттенков, за счет чего здание приобретет объем и фактурность. Кроме того, дополнительную динамику придадут заглубленные на разные отметки объемы в уровне первых пяти этажей», - рассказал он.

Кузнецов уточнил, что жилой комплекс общей площадью в 8500 квадратных метров появится в районе Богородское на 1-й Мясниковской улице.

В доме предусмотрено 84 квартиры. Фасады выполнят с использованием современных долговечных материалов - фиброцементных панелей. На них установят корзины для кондиционеров. Балконы и лоджии остеклят. Первый этаж займут объекты для социальных нужд: магазины, кафе и другие общественные и коммерческие пространства.

Новые квартиры сдадут с готовой отделкой по стандартам программы реновации. Рабочие установят сантехнику, электроплиты, датчики пожарной сигнализации, розетки и люстры. На территории возле дома проведут работы по благоустройству. Во дворе построят игровую и спортивную площадки, а также высадят растения.

Ранее в районе Коптево в Москве начали строить жилое здании по программе реновации, которое планируют сдать в 2024 году. По плану в доме Г-образной формы будет четыре секции ярусной этажности.