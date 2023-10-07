Новостройку по реновации возведут на юге Москвы

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Новостройка появится в районе Нагатино-Садовники на Каширском шоссе. Это будет здание из двух корпусов со встроенным подземным паркингом.

В доме будет 269 квартир, из которых 176 - однокомнатные, 63 - двухкомнатные и 30 - трехкомнатные.

Глава комитета добавила, что перед сдачей во всех помещениях установят розетки, выключатели, светильники, кухонное оборудование и сантехнику. Некоторые квартиры адаптируют под нужды инвалидов. В нежилой части здания появятся магазины и социальные предприятия.

Около дома благоустроят территорию: высадят деревья и кустарники. Также во дворе возведут детские и спортивные площадки и создадут зону для отдыха.

Ранее почти 40 новостроек передали под заселение по реновации в Москве. Всего приступили к переселению 33 300 жильцов из 233 домов.