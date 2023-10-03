Новостройку по реновации начали заселять на юго-востоке Москвы

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«Дом располагается в квартале с развитой социально-бытовой инфраструктурой. Ближайшая станция метро - „Люблино“, также рядом расположена платформа Депо второго Московского центрального диаметра», - уточнил он.

Новостройка представляет собой пять секций разной высоты. На первых нежилых этажах разместят объекты для социально-бытовых нужд. Подземный уровень заняла парковка на 178 машино-мест. Во дворе дома провели благоустройство, а также построили спортивные и детские площадки.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, на первом этаже новостройки откроют центр информирования по переселению, где специалисты проконсультируют по вопросам переезда, а также помогут оформить документы.

Это уже 11-я новостройка по реновации в Люблине. До этого под заселение передали 10 зданий, а еще семь начали строить. Кроме того, началось расселение 32 домов, из которых семь удалось полностью расселить. Восемь зданий демонтировали после переезда жителей. На месте снесенных домов начнут строить новые объекты по реновации.

В общей сложности в районе Люблино расселят 152 старых дома. Обладателями новых квартир станут 29,7 тысячи горожан.

Ранее Левкин сообщил, что в Северо-Восточном округе Москвы в районе Марьина Роща новоселами станут около 300 участников реновации. Они уже начали переезжать в новое жилье.