10 января 2024, 13:54

Новостройку по реновации начали заселять на севере Москвы

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В Тимирязевском районе Москвы приступили к заселению по программе реновации новостройки, расположенной по адресу: Линейный проезд, дом 8а. В нее переедут жители трех старых домов, сообщили на официальном портале мэра столицы.

«В Тимирязевском районе 442 жителя из трех расселяемых домов получают письма с предложениями равнозначных квартир в новостройке, расположенной в Линейном проезде», - добавил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, с 10 января горожанам начали предоставлять варианты нового жилья. Для помощи в переезде на первом этаже новостройки открыли центр информирования по переселению.

Всего в районе по программе реновации расселят 45 жилых домов. Для этого четырех площадках новостройки уже передали под заселение, еще на двух начали возводить жилые корпуса и для еще двух разрабатывают проекты и оформляют документы.

В 2023 году переселение по программе реновации затронуло почти 100 московских района.

Реновация в Москве Москва
10 января 2024, 14:34
Москвичей предупредили о метели до вечера четверга
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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С вечера среды, 10 января, до вечера четверга, 11 января, в Москве ожидаются метели и гололедица на дорогах. Такое предупреждение опубликовало столичное управление МЧС в своем Telegram-канале.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 18:00 10 января до 21:00 11 января в городе Москве ожидается снег, местами сильный, местами метель», - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве предупредили, что на дорогах может образоваться гололедица, местами появятся снежные заносы. Кроме того, порывы южного ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Спасатели порекомендовали автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров и не парковаться рядом с деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее жителей столицы предупредили о похолодании до -16 градусов на старый Новый год. Кроме того, в выходные в Москве ожидается повышенное атмосферное давление.

Погода Погода в Москве Москва
10 января 2024, 14:09
Ефимов: Москва договорилась с АСИ о партнерстве в области устойчивого развития
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Правительство Москвы заключило соглашение с Агентством стратегических инициатив (АСИ) о партнерстве в области устойчивого развития и социального капитала бизнеса. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сегодня в уже выполненных ЦУР - «Достойная работа и экономический рост», «Качественное образование», «Недорогостоящая и чистая энергия», «Борьба с изменениями климата», «Индустриализация, инновации и инфраструктура», «Гендерное равенство».

Ефимов добавил, что Москва стала лидером по количеству подписанных офсетов (14).

Партнерство в рамках соглашения поможет формированию верных представлений предпринимателей о повестке устойчивого развития и стандарте социального капитала бизнеса.

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева напомнила, что агентство разрабатывает стандарт социального капитала бизнеса по поручению президента России. По ее словам, в АСИ надеются, что внедрение такого стандарта мотивирует бизнесменов к участию в инициативах по повышению качества жизни, социальных и экологических проектах и обеспечит общественное признание этого вклада.

Делиться опытом и практиками «Соглашение с правительством Москвы позволит нам применить накопленный опыт и компетенции столицы в сфере устойчивого развития и масштабировать их», - добавила Светлана Чупшева.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что у города есть «большой опыт и наработанные практики» в области достижения ЦУР, и он готов делиться ими с другими регионами.

«Например, инвесторы, решившие построить промпредприятие в столице, могут в два раза быстрее пройти административные процедуры при строительстве нового производственного объекта в рамках зеленого коридора. Обязательное условие - соблюдение строгих стандартов экологичности возводимого объекта», - указал он.

Овчинский добавил, что в столице реализуется программа создания мест приложения труда. Появление новых рабочих мест в разных районах города способствует снижению маятниковой миграции.

Москва была первым регионом России, где появилось индустриальное строительство (когда стройка ведется не на объекте, а на заводе). Готовые модули собирают на производстве и доставляют на площадку, а затем строят из них здание. Степень причинения ущерба окружающей среде снижается.

Узнать подробнее об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы можно на сайте «Экономика Москвы».

Документ подписали на итоговом заседании проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в Москве 28 декабря. Москва и АСИ будут сотрудничать, в частности, в рамках Центра по оценке соответствия деятельности организаций целям устойчивого развития (ЦУР). По словам Ефимова, партнерство позволит обеспечить реализацию мероприятий по достижению ЦУР не только в Москве, но и по всей стране. Планируется, что организации, успешно завершившие проверку, смогут претендовать на финансовые и нефинансовые преференции.

Центр по оценке соответствия деятельности организаций ЦУР создало правительство Москвы. Его работа основана на принципах ответственного отношения к окружающей среде, социальной ответственности и высокого качества корпоративного управления.

Промышленность Москва 2023
10 января 2024, 14:03
Три метромоста соединят БКЛ с электродепо «Аминьевское» в Москве
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Создавая электродепо «Аминьевское», строители возвели три метромоста. Они находятся на соединительных ветках с Большой кольцевой линией (БКЛ) метро, сообщил информационный центр столичного правительства.

«Мосты уже стали частью городского облика. В темное время суток их освещает архитектурная подсветка, создающая эффект светящейся линии», - рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что для отделки метромостов выбрали серый кварцевый оттенок. Пролетные бетонные балки оформили в бирюзовых тонах - в цвете Большой кольцевой линии метро.

Бочкарев отметил, что мосты построили в виде п-образной галереи из металлических конструкций, которые установили на железобетонные пролетные сооружения. Сверху объекты облицовали металлической кровлей, а по бокам - декоративными ламелями. Для строительства использовали только качественные материалы, которым не страшны любые погодные условия.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что новые метромосты стали частью соединительных линий между БКЛ и депо «Аминьевское».

Электродепо «Аминьевское» открыли 9 января 2024 года. Оно стало третьим депо на БКЛ и одним из самых крупных и технологически продвинутых в городе.

Строительство Метро Москва
10 января 2024, 13:00
Итоги работы музейных площадок ВДНХ за 2023 год подвели в Москве
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Москвичи и туристы ходили в музеи ВДНХ на четверть чаще в 2023-м, чем годом раньше. В общей сложности за прошедшие 12 месяцев выставочные павильоны посетили больше 2,5 миллиона человек, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Чаще всего гости посещали центр „Космонавтика и авиация“, где рассказывают о становлении и развитии космической отрасли. Здесь побывали около 620 тысяч москвичей и туристов», - отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, еще свыше 500 тысяч человек побывали в павильоне «Макет Москвы», он занял второе место по популярности. Замкнул тройку лидеров Музей городского хозяйства Москвы, его экспозицию посмотрели примерно 250 тысяч горожан.

Посетители также интересовались музеем славянской письменности «Слово», историческим парком «Россия - моя история», Музеем кино, центром современных биотехнологий «Музей „Биотех“» и интерактивным музейным комплексом «Буран».

В минувшем году гостям представили обновленную постоянную выставку павильона «Умный город». Там можно узнать, какие электронные сервисы и цифровые проекты способствуют комфортной жизни в Москве.

Не так давно в павильоне начал работать VR-кинотеатр, где у посетителей появилась возможность в виртуальном режиме отследить все этапы изменений столицы, в том числе Северного речного вокзала, Тверской улицы и ВДНХ.

Ранее москвичи назвали полюбившиеся павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ в проекте «Активный гражданин». В голосовании приняли участие 220 тысяч человек.

Выставки ВДНХ Москва

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