Новостройку по реновации на 268 квартир ввели на западе Москвы

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«В Можайском районе по адресу улица Толбухина, дом 2, ввели в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации», - отметил он.

Новостройка расположена в непосредственной близости от нескольких станций - метро «Молодежная», «Кунцевская» и «Сетунь» МЦД-1.

На первом этаже появятся коммерческие помещения. Двухсекционное здание также оборудовали подземной автостоянкой. Фасады кофейного цвета частично декорировали кирпичом. В конструкции дома предусмотрели металлические короба для кондиционеров и застекленные лоджии. Семь квартир адаптировали для жильцов с ограниченными возможностями.

Внутри здания сделали колясочную, кладовую и зону размещения почтовых ящиков. Жители смогут пользоваться современными грузопассажирскими лифтами с визуальными и тактильными средствами информации.

Прилегающую к дому территорию благоустроили. Там появились зеленые насаждения, деревья и кустарники.

Ранее стало известно о том, что дом по программе реновации построят на Кутузовском проспекте в Москве.