Новостройку на пять секций возведут в Люблине по реновации

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Новостройка рассчитана на 355 квартир, из них 121 однокомнатная, 192 двухкомнатные и 42 трехкомнатные. В каждой квартире проведут отделку для ускорения процесса переезда в новое жилье участников программы реновации - установят освещение, розетки, сантехнику, плиты и мойки в кухнях. Часть квартирного фонда оборудуют для маломобильных граждан.

В доме установят одноэтажную подземную парковку, а территорию вокруг новостройки и ее двор благоустроят.

«Для детских игр, отдыха и занятий спортом появятся специализированные площадки. Вместе с тем будут установлены малые архитектурные формы, разбиты газоны и цветники, высажены деревья и кустарники», - рассказала исполняющая обязанности председателя Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Ранее в Мосгосстройнадзоре рассказали, что на юго-западе столицы, на Херсонской улице, появится новостройка по программе реновации. В доме будет 282 квартиры.

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