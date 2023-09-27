Новостройку на пять секций возведут в Люблине по реновации
Многоэтажный дом на пять секций возведут на проспекте 40 лет Октября в Люблине. Об этом рассказали на сайте мэра Москвы.
Новостройка рассчитана на 355 квартир, из них 121 однокомнатная, 192 двухкомнатные и 42 трехкомнатные. В каждой квартире проведут отделку для ускорения процесса переезда в новое жилье участников программы реновации - установят освещение, розетки, сантехнику, плиты и мойки в кухнях. Часть квартирного фонда оборудуют для маломобильных граждан.
В доме установят одноэтажную подземную парковку, а территорию вокруг новостройки и ее двор благоустроят.
«Для детских игр, отдыха и занятий спортом появятся специализированные площадки. Вместе с тем будут установлены малые архитектурные формы, разбиты газоны и цветники, высажены деревья и кустарники», - рассказала исполняющая обязанности председателя Москомэкспертизы Анна Яковлева.
Ранее в Мосгосстройнадзоре рассказали, что на юго-западе столицы, на Херсонской улице, появится новостройка по программе реновации. В доме будет 282 квартиры.
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