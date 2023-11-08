Новостройку на 322 квартиры на юго-востоке Москвы введут в эксплуатацию в 2024 году

«Сейчас ведется монтаж инженерных сетей и черновая отделка. Новостройку возводят в шаговой доступности от станции метро „Люблино“. Дойти до входа в подземку можно за пять-шесть минут», - уточнил он.

Фасад сделают навесным и облицуют его кирпичом пастельных тонов, светло-бежевым и кремовым. По стандарту, на панелях установят корзины для кондиционеров, а входы в подъезд оформят витражным остеклением.

Всего в доме будет 61 однокомнатная, 242 двухкомнатные и 19 трехкомнатных квартир. Четыре из них адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья. В новостройке предусмотрят подземный паркинг.

Кроме этого, территорию вокруг озеленят и благоустроят. Там высадят деревья, кустарники и разобьют цветники, а также установят игровые комплексы и тренажеры для занятий спортом на свежем воздухе.

Программа реновации стартовала в Москве в августе 2017 года. За шесть лет ключи от новых квартир получили более 124 тысяч горожан.