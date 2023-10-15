Новостройку на 275 квартир в московском районе Коптево сдадут в 2024 году

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По плану в доме г-образной формы будет четыре секции ярусной этажности. Для кондиционеров расположат металлические корзины. Стены здания облицуют керамогранитной плиткой.

В качестве элементов декора будут использовать железобетонные панели с отделкой из кирпича и архитектурный бетон с рельефным рисунком. Входные группы оформят витражами.

В новостройке с подземным паркингом будет 275 квартир: 119 однокомнатных, 103 двухкомнатные, 48 трехкомнатных и пять четырехкомнатных. Отделка будет полностью соответствовать стандартам программы реновации.

На первом этаже обустроят зону под нежилые помещения, чтобы малые организации могли открыть там для удобства жителей предприятия: магазины, кафе, салоны красоты и другое.

В вестибюле жилой части для постояльцев сделают колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря и почтовые ящики. В каждой секции предусмотрены современные лифты с визуальными и тактильными средствами информации.

Ярус пола на входе и внутри здания сделали на одном уровне с поверхностью земли, чтобы семьи с колясками и жильцы с ограничениями в движении могли попасть в здание без посторонней помощи.

Придомовую территорию у дома благоустроят: во дворе разместят детскую и спортивную площадки, а также места для отдыха и высадят деревья и кустарники, разобьют газоны.

Ранее стало известно, что более 800 жителей переедут в новостройку близ парка «Кузьминки» по программе реновации.