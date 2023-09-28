Новостройку для заселения по реновации сдали на севере Москвы

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В новое здание, расположенное на Клязьминской улице, дом 28а, переедут 320 жителей двух домов на Долгопрудной улице. Они получат письма с предложением равноценных квартир уже 29 сентября, а со 2 октября смогут осмотреть новое жилье.

В здании общей площадью около восьми тысяч квадратных метров обустроили квартиры с улучшенной отделкой. На подземном уровне расположили парковку, во дворе - детские и спортивные площадки.

На первом этаже здания открылся центр информирования о переселении, где жители смогут узнать все детали о переезде и оформить соответствующие документы.

Вместе с новостройкой на Клязьминской улице в Дмитровском районе передали четыре новых дома и продолжилось строительство еще трех. Всего в программу реновации здесь включили 55 домов с общим населением около 11,6 тысячи человек.

Ранее жителям столицы сообщили, что новостройку по реновации на пять секций возведут в районе Люблино.

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