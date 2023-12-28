28 декабря 2023, 08:45

Новогодняя ночь в Москве будет морозной

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В Москву придут морозы. Синоптики спрогнозировали до -14 градусов в новогоднюю ночь, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Оттепель сменится резким похолоданием, которое начнется в пятницу и субботу. В ночь на 1 января обойдется без осадков, столбики термометров покажут отметки -9…-14 градусов. Такая температура будет в пределах климатической нормы.

На днях в Москве зафиксировали новый исторический минимум атмосферного давления для 26 декабря. К пяти часам утра атмосферное давление на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, упало до 724,4 миллиметра.

Москвичам также рассказали о работе канатной дороги в новогоднюю ночь. Совершить воздушную прогулку можно будет до 05:00. В первый день наступившего 2024 года канатная дорогу будет работать с 16:00 до 21:00. С 30 декабря по 9 января можно приобрести билеты по праздничным и выходным тарифам.

Прогноз погоды Новый год Москва 2023 Погода в Москве
28 декабря 2023, 09:03
Собянин присоединился к благотворительной акции «Елка желаний» в Москве
РИА «Новости»
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В благотворительной акции «Елка желаний» поучаствовал мэр Москвы Сергей Собянин. Во Владимирском зале Большого Кремлевского дворца он снял с новогодней елки три открытки, на которых написаны мечты детей, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Один из мальчиков пожелал подарок-сюрприз.

«Конкретно ничего не указано, но подумаем, что может быть для него сюрпризом», - уточнил мэр.

На втором шаре размещена просьба 16-летнего подростка из Луганской Народной Республики. Он загадал электрогитару, на которой мечтает играть. Третий ребенок семи лет попросил синтезатор. Собянин заверил, что исполнит все три пожелания детей.

Всероссийскую благотворительную акцию «Елка желаний» запустило российское движение детей и молодежи «Движение первых» пять лет назад. Проект позволяет осуществлять заветные желания детей от трех до 17 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Принять участие в акции могут все желающие на сайте проекта до конца февраля следующего года.

Накануне Путин поговорил по телефону с мальчиком , чью мечту исполнил на «Елке желаний». Пятиклассник посетил музей вместе с родителями и старшей сестрой.

Дети Новый год Сергей Собянин Москва 2023
27 декабря 2023, 19:02
Клуб «Мутабор» в Москве опечатали на месяц
Freepik
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В московский ночной клуб «Мутабор» нагрянули с проверкой сотрудники полиции и Роспотребнадзора. После их визита заведение опечатали на месяц, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на свой источник.

По данным издания, ночной клуб временно закрыли из-за нарушений правил розничной торговли алкоголем и санитарных норм.

Представители клуба перенесли новогодние мероприятия, а также в своем Telegram-канале призвали аудиторию сохранить билеты для входа на вечеринку 17 февраля. Кроме того, команда заведения пообещала посетителям в этот день вручить бонусные коктейли в баре.

В этом заведении 21 декабря блогер Анастасия Ивлеева провела скандальную «почти голую» вечеринку. Звезды российского шоу-бизнеса, наблюдая волну народного возмущения, массово покаялись и объяснили свое участие в мероприятии. На нем присутствовали такие знаменитости, как Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Алена Водонаева и другие.

Роспотребнадзор Алкоголь Москва 2023
27 декабря 2023, 18:32
Мосгордума уйдет на зимние каникулы с 1 по 14 января
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Мосгордума уйдет на зимний перерыв 1 января, а возобновит работу — 15. Такие сроки установили на заседании столичного парламента, сообщило агентство «Москва».

«Изменениями я предлагаю установить дату зимнего перерыва в работе думы с 1 января, понедельник, по 14 января, воскресенье, 2024 года», - заявил зампред столичного парламента Степан Орлов.

Он же представил проект постановления Мосгордумы «О внесении изменения в постановление Мосгордумы от 18 октября 2023 года № 80 „О плане работы Московской городской думы на IV квартал 2023 года“.

До этого постановление рассмотрела комиссия по организации работы парламента. Участники порекомендовали одобрить документ, если не будет необходимости в поправках.

На днях мэр Москвы Сергей Собянин впервые отчитался перед депутатами Мосгордумы в формате публичной видеотрансляции. Итоги выступления он подвел в своем Telegram-канале.

Мосгордума уйдет на зимний перерыв 1 января, а возобновит работу - 15. Такие сроки установили на заседании столичного парламента, сообщило агентство «Москва».

Депутаты Новый год Москва 2023
27 декабря 2023, 18:14
Москвичам рассказали о графике работы соцучреждений на новогодних каникулах
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В новогодние праздничные дни социальные учреждения Москвы изменят расписание работы. Поликлиники, ветклиники, соцзащита и МФЦ перейдут на особый график приема, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Посетить взрослые поликлиники 30 декабря можно будет с 9:00 до 18:00, а с 31 декабря по 8 января - с 9:00 до 16:00. Прием в детских поликлиниках 30 декабря и 1–8 января будут осуществлять с 9:00 до 15:00. Кабинеты ОРВИ в течение всех праздничных дней будут открыты с 9:00 до 18:00, а Центр телемедицины - круглосуточно.

Государственные ветеринарные клиники будут открыты во время новогодних каникул каждый день, с 2 января - с 09:00 до 21:00. При этом 31 декабря и 1 января в некоторых из них ввели сокращенный рабочий день.

Центры московского долголетия 1, 2 и 7 января будут закрыты, но в остальные дни новогодних праздников они вернуться к обычному режиму работы.

Офисы МФЦ 31 декабря примут посетителей с 08:00 до 18:00, флагманские офисы - с 10:00 до 18:00. Неприемные дни - 1 и 7 января. Посетить дежурные центры госуслуг можно будет 2 января с 11:00 до 18:00, с 3 по 6 января, а также 8 января - с 10:00 до 18:00.

Москвичам также сообщили, что канатная дорога будет работать до 05:00 в новогоднюю ночь. В первый день наступившего 2024 года воздушная прогулка будет доступна с 16:00 до 21:00.

Новый год МФЦ Москва 2023

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