13 февраля 2025, 19:15

Новое выставочное пространство открылось в усадьбе «Останкино»

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На территории усадьбы «Останкино» появилось новое арт-пространство. Об этом рассказал директор государственного дворцово-паркового музея-заповедника «Останкино и Кусково» Сергей Авдонин.

«Никогда у усадьбы „Останкино и Кусково“ не было своих выставочных залов. Теперь они у нас есть, и мы очень этим гордимся и очень этому рады», - сказал он.

Посетители пространства смогут заглянуть за реставрационные леса Дворца-театра, который сейчас закрыт для гостей, и увидеть уникальные экспонаты, например, двери из Египетского павильона, на реставрацию которых у специалистов ушло полтора года кропотливой работы.

Выставка предварила открытие самого Египетского павильона. Всего она включает девять тематических разделов и больше 200 экспонатов.

Ранее стало известно, что в Москве в честь Всемирного дня гида проведут больше 360 бесплатных экскурсий. Они пройдут 21–23 февраля.

Выставки Реставрация Москва
13 февраля 2025, 17:41
Новая выставка о регионах откроется в Национальном центре «Россия» 1 марта
РИА «Новости»
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Посвященная народным промыслам, традициям коренных и малочисленных народов, а также достижениям федеральных округов выставка откроется в национальном центре «Россия» 1 марта. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

Новую экспозицию назвали «Путешествие по России. На территории центра организуют локации, посвященные всем федеральным округам.

Посетители совершат импровизированное путешествие от Владивостока до Калининграда.

В пространстве, посвященному Дальнему Востоку гости увидят достопримечательности регионов, а также познакомятся с культурой коренных народов с полным погружением.

В частности, посетители экспозиции увидят настоящие шаманские бубны. Кроме того в ходе экскурсии ведущие расскажут о космодроме Восточный, Приморском океанариуме и других важных экономических объектов.

Новый масштабный проект объединит в себе не только выставочное пространство, но и гастрономическую зону. Также в ходе проведения выставки в центре организуют специальные программы, посвященные культуре и образованию.

Ранее генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова, рассказывая о подготовке к новой выставке отметила, что экспозицию разделят на восемь локаций. Особое место займет «Зона сердца», где посетители создадут собственные цифровые открытки с впечатлениями от экскурсии.

Выставки Экскурсии Россия Народные промыслы Москва
13 февраля 2025, 11:33
Голосование о судьбе цирка на проспекте Вернадского началось в Москве
РИА «Новости»
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Жители Москвы смогут высказать мнение о дальнейшей судьбе цирка на проспекте Вернадского с помощью голосования, которое началось на сайте «Активный гражданин». Об этом сообщили в пресс-службе столичного правительства.

По мнению мэра Сергея Собянина, старое здание полностью исчерпало свой ресурс и не отвечает современным требованиям комфорта. Его невозможно трансформировать так, чтобы ставить высокотехнологичные представления, добавил градоначальник.

Он задал москвичам два вопроса: быть или не быть новому Большому цирку и где он будет располагаться - на привычном месте в районе станции метро «Университет» или на новом.

Голосование уже началось.

Ранее в столице объявили о планах снести бывшее здание Совета экономической взаимопомощи на Новом Арбате и возвести на его месте новое.

Цирки Сергей Собянин Правительство Москвы Москва
13 февраля 2025, 11:18
Редкий сорт орхидеи расцвел в «Аптекарском огороде» в Москве
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Орхидея редкого вида «Яйцо в гнезде» расцвела в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного ботсада.

«Венерин башмачок Пафиопедилюм хорошенький - настоящее чудо природы! Его нежные лепестки напоминают драгоценные камни, а форма цветка завораживает», - рассказали представители организации.

Увидеть уникальное растение можно будет в Пальмовой оранжерее. Сотрудники Ботанического сада рассказали, что этот цветок родом из далеких тропиков Мьянмы, Таиланда, Малайзии и Южного Китая. Растение отличается темно-зелеными с серебристым мраморным узором листьями с яркими пурпурными пятнами внутри цветка.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова назвала тюльпаны и герберы альтернативой розам на 14 февраля. Эксперт также поделилась рекомендацией о том, как продлить жизнь букетам.

Природа Россия Цветы
12 февраля 2025, 14:45
Для прогулок и семейного отдыха. Чем порадуют площадки проекта «Зима в Москве»
РИА «Новости»
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Жители и гости российской столицы в рамках проекта «Зима в Москве» смогут посетить сказочный лес на Тверском бульваре и увидеть рождественский экспресс на Кузнецком мосту. Об этом сообщил портал мэра и правительства города.

В начале улицы Кузнецкий мост оборудовали рождественский вокзал, где можно купить праздничные сувениры и согреться горячими напитками. Через хвойный лес здесь мчится рождественский экспресс.

В необычной красно-золотой гамме оформили и Столешников переулок. Глаз жителей здесь порадуют необычные арки с мини-магазинами. Камергерский переулок также превратился в уютную лаундж-зону с удобными скамейками, пространство украсили вечнозелеными и хвойными растениями. На площадке можно также попробовать угощения в рамках фестиваля «Московское чаепитие».

У памятника К. А. Тимирязеву на Тверском бульваре гостей порадует сказочный лес. Центральное место здесь занимает украшенная ретроигрушками и огоньками пятиметровая пихта Нордмана.

На площади у станции метро «Баррикадная» установили многоярусные зеленые зоны и гигантские праздничные подарки. Около Чистых прудов и у Биржевой площади - шестиугольные витрины с композициями для зимних фотографий.

Новый Арбат также превратился в зимний сад с огромными елочными шарами, хвойными деревьями и ретроавтомобилями. Старый Арбат красиво оформили в концепции «Теплые традиции».

Москва

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