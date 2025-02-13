Новое выставочное пространство открылось в усадьбе «Останкино»

«Никогда у усадьбы „Останкино и Кусково“ не было своих выставочных залов. Теперь они у нас есть, и мы очень этим гордимся и очень этому рады», - сказал он.

Посетители пространства смогут заглянуть за реставрационные леса Дворца-театра, который сейчас закрыт для гостей, и увидеть уникальные экспонаты, например, двери из Египетского павильона, на реставрацию которых у специалистов ушло полтора года кропотливой работы.

Выставка предварила открытие самого Египетского павильона. Всего она включает девять тематических разделов и больше 200 экспонатов.

Ранее стало известно, что в Москве в честь Всемирного дня гида проведут больше 360 бесплатных экскурсий. Они пройдут 21–23 февраля.