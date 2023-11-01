01 ноября 2023, 09:37

Новое культурно-деловое пространство появится на западе Москвы

Фото: Mka.mos.ru
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В Филевском парке через два года возведут культурно-деловое пространство под открытым небом. В районе Дорогомиловской набережной создадут прогулочную зону в 557 метров, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Новая площадка станет частью делового центра, который строится на Заречной улице. Акцентным элементом новой городской локации станет лестница-амфитеатр со стеклянными „крыльями“ по бокам и сходом к марине, оборудованная для отдыха и работы на свежем воздухе», - уточнил он.

Заммэра отметил, что москвичи и туристы смогут гулять по новому маршруту, который проложат вдоль причала, а также в считанные минуты добраться до пешеходного моста, ведущего к башням «Москва-Сити».

Строящийся деловой центр представляет собой 17-этажное здание в 43 тысячи «квадратов». Площадь его офисной части составит 26 тысяч квадратных метров. Там обустроят подземную парковку на 250 машин.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, проект подразумевает, что открытый графитово-черный стилобат делового центра будет видовым амфитеатром. Там установят зарядки для гаджетов и общественный усиленный Wi-Fi. Первые этажи делового комплекса займут рестораны, кафе и магазины.

Ранее Бочкарев рассказал о соцобъектах, которые построят в кварталах реновации в Москве. До конца 2026 года появятся 40 сооружений для социальных нужд.

Строительство Москва 2023
01 ноября 2023, 10:14
Ефимов: оборот столичных производителей пищевой продукции увеличился на 6,8%
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Оборот московских предприятий, задействованных в выпуске пищевой продукции, в январе — августе 2023 года поднялся на 6,8% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Московские производители пищевой продукции постоянно наращивают производство и выходят на новые рынки сбыта. Оборот компаний этой сферы за восемь месяцев текущего года достиг 388,3 миллиарда рублей - на 6,8% больше, чем годом ранее», - отметил Ефимов.

По его словам, свыше четверти объема, то есть почти 101,7 миллиарда рублей, обеспечили предприятия, занимающиеся переработкой и консервированием мяса и мясной продукции. Около 15%, или 58,4 миллиарда рублей, принесла выручка предприятий, выпускающих молочную продукцию, сказал заместитель мэра Москвы. Производители хлебобулочных и мучных кондитерских изделий заработали 53,6 миллиарда рублей, или 14% в общем обороте отрасли, обратил внимание Ефимов.

Доля столичных производителей пищевой продукции в общем обороте обрабатывающей промышленности за восемь месяцев 2023 года составила 4,5%, показав рост на 0,7 процентного пункта к тому же периоду прошлого года. На Москву приходится около 6,2% общероссийского оборота производителей пищевой продукции.

По данным департамента экономической политики и развития города Москвы, с января по август текущего года по росту лидировали компании, выпускающие молочную продукцию. Обороты этих производителей поднялись на 16,7% в сопоставимых ценах. Выручка предприятий по переработке и консервированию мяса и мясной пищевой продукции увеличилась на 13,2%. Основной рост отрасли обеспечили крупные и средние предприятия, на которые приходится свыше 80,6% оборота, или 312,9 миллиарда рублей. Это на 10,7% больше в сопоставимых ценах, чем в тот же период 2022 года.

В департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы отметили, что в городе работают более 250 производителей продуктов питания. В общей сложности на этих предприятиях трудятся свыше 60 тысяч человек.

За восемь месяцев 2023 года выпуск продуктов питания в столице вырос на 29,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Во многом росту поспособствовало развитие производства мясной продукции.

Столичным производителям пищевой продукции доступен широкий набор антикризисных мер поддержки, разработанных для бизнеса, в том числе для промышленников. Он включает льготные кредиты, гранты на разработку импортозамещающей продукции, возможность арендовать землю у города по льготной ставке один рубль в год при строительстве производств в рамках масштабных инвестиционных проектов и другие инструменты.

Кроме того, производителям продуктов питания предлагают меры поддержки в рамках национального проекта «Производительность труда». Он помогает повысить эффективность работы и улучшить экономические показатели благодаря оптимизации производственных процессов.

Еда Продукты Москва 2023
01 ноября 2023, 09:05
Собянин поздравил коллектив московского трамвайного депо имени Баумана с 90-летием предприятия
Сайт мэра и правительства Москвы
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Трамвайное депо имени Баумана отметило 90-летие. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил с юбилеем предприятия всех причастных и пожелал новых успехов.

«Его называют „опытной базой“ московского трамвая. Начиная с 1930-х годов здесь проходили обкатку многие передовые модели, в том числе первые трамваи нового поколения „Витязь-Москва“», уточнил он.

Глава города отметил, что сегодня семь маршрутов депо имени Баумана обслуживают жителей СВАО, часть Восточного и Центрального округов. В депо трудятся более 600 сотрудников, благодаря которым пассажиры могут ездить безопасно и с комфортом.

Собянин добавил, что за короткое время удалось заменить все старые трамваи на новые, а также обновить ремонтные зоны. В ближайшие годы в депо планируют провести реконструкцию. Строители возведут несколько корпусов, в том числе физкультурно-оздоровительный. Кроме того, обновят и исторические сооружения.

Ранее Собянин поздравил московских тренеров с профессиональным праздником. Звание «Заслуженный тренер России» носят 304 жителя столицы.

Сергей Собянин Москва 2023
01 ноября 2023, 08:39
Москвичам пообещали рекордно теплую погоду 1 ноября
Сайт мэра и правительства Москвы
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Ноябрь в Москве начнется с рекордно теплой температуры. В столице в среду потеплеет до +14 градусов и обойдется без осадков, сообщил ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Благодаря активному атлантическому циклону, выходящему своим центром на северо-запад страны, в Москве будет тепло, довольно облачно, но без дождей.

«Столбики термометров пойдут на штурм суточного рекорда максимальной температуры воздуха, установленного в далеком 1934 году и составляющего 12,6 градуса», - добавил метеоролог.

В Москве в дневные часы температура будет варьироваться от 12 до 14 градусов. Ночью похолодает до 6 градусов. На территории Московской области днем воздух прогреется до 10… 15 градусов. В ночное время суток будет не выше 8 градусов.

Ветер подует с юга со скоростью три-девять метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В четверг пройдут кратковременные дожди, а к вечеру похолодает до 2… 4 градусов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что октябрь 2023 года в Москве вошел в десятку самых «мокрых» за 140 лет. Сумма осадков превысила 113,6 миллиметра.

Ноябрь в Москве начнется с рекордно теплой температуры. В столице в среду потеплеет до 14 градусов и обойдется без осадков, сообщил ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
31 октября 2023, 18:25
Москвичам пообещали потепление на 1 ноября
РИА «Новости»
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Экстремальное потепление придет в Москву в среду, 1 ноября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что в течение недели погода в столичном регионе будет необычной. Теплые воздушные массы, влажный воздух и дождь смоют остатки снега, накопившегося на прошлой неделе.

Так, в среду, 1 ноября, в Москве ожидается «супертеплая» погода. Ночная температура достигнет 9 градусов, а дневная окажется на отметке в 11… 13 градусов. Вильфанд отметил, что этот показатель будет на семь-восемь градусов выше нормы и скорее характерен для третьей декады сентября.

Ранее стало известно о том, что октябрь в Москве вошел в десятку самых «мокрых» за последние 140 лет.

Также москвичам пообещали прекращение дождей во вторник, 31 октября, из-за появившегося гребня антициклона. При этом ночь с понедельника на вторник соответствовала климатической норме мая.

Прогноз погоды Погода Роман Вильфанд Москва 2023 Погода в Москве

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