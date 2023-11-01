Новое культурно-деловое пространство появится на западе Москвы

«Новая площадка станет частью делового центра, который строится на Заречной улице. Акцентным элементом новой городской локации станет лестница-амфитеатр со стеклянными „крыльями“ по бокам и сходом к марине, оборудованная для отдыха и работы на свежем воздухе», - уточнил он.

Заммэра отметил, что москвичи и туристы смогут гулять по новому маршруту, который проложат вдоль причала, а также в считанные минуты добраться до пешеходного моста, ведущего к башням «Москва-Сити».

Строящийся деловой центр представляет собой 17-этажное здание в 43 тысячи «квадратов». Площадь его офисной части составит 26 тысяч квадратных метров. Там обустроят подземную парковку на 250 машин.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, проект подразумевает, что открытый графитово-черный стилобат делового центра будет видовым амфитеатром. Там установят зарядки для гаджетов и общественный усиленный Wi-Fi. Первые этажи делового комплекса займут рестораны, кафе и магазины.

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