13 февраля 2025, 17:41

Новая выставка о регионах откроется в Национальном центре «Россия» 1 марта

РИА «Новости»
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Посвященная народным промыслам, традициям коренных и малочисленных народов, а также достижениям федеральных округов выставка откроется в национальном центре «Россия» 1 марта. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

Новую экспозицию назвали «Путешествие по России. На территории центра организуют локации, посвященные всем федеральным округам.

Посетители совершат импровизированное путешествие от Владивостока до Калининграда.

В пространстве, посвященному Дальнему Востоку гости увидят достопримечательности регионов, а также познакомятся с культурой коренных народов с полным погружением.

В частности, посетители экспозиции увидят настоящие шаманские бубны. Кроме того в ходе экскурсии ведущие расскажут о космодроме Восточный, Приморском океанариуме и других важных экономических объектов.

Новый масштабный проект объединит в себе не только выставочное пространство, но и гастрономическую зону. Также в ходе проведения выставки в центре организуют специальные программы, посвященные культуре и образованию.

Ранее генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова, рассказывая о подготовке к новой выставке отметила, что экспозицию разделят на восемь локаций. Особое место займет «Зона сердца», где посетители создадут собственные цифровые открытки с впечатлениями от экскурсии.

Выставки Экскурсии Россия Народные промыслы Москва
13 февраля 2025, 11:33
Голосование о судьбе цирка на проспекте Вернадского началось в Москве
РИА «Новости»
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Жители Москвы смогут высказать мнение о дальнейшей судьбе цирка на проспекте Вернадского с помощью голосования, которое началось на сайте «Активный гражданин». Об этом сообщили в пресс-службе столичного правительства.

По мнению мэра Сергея Собянина, старое здание полностью исчерпало свой ресурс и не отвечает современным требованиям комфорта. Его невозможно трансформировать так, чтобы ставить высокотехнологичные представления, добавил градоначальник.

Он задал москвичам два вопроса: быть или не быть новому Большому цирку и где он будет располагаться - на привычном месте в районе станции метро «Университет» или на новом.

Голосование уже началось.

Ранее в столице объявили о планах снести бывшее здание Совета экономической взаимопомощи на Новом Арбате и возвести на его месте новое.

Цирки Сергей Собянин Правительство Москвы Москва
13 февраля 2025, 11:18
Редкий сорт орхидеи расцвел в «Аптекарском огороде» в Москве
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Орхидея редкого вида «Яйцо в гнезде» расцвела в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного ботсада.

«Венерин башмачок Пафиопедилюм хорошенький - настоящее чудо природы! Его нежные лепестки напоминают драгоценные камни, а форма цветка завораживает», - рассказали представители организации.

Увидеть уникальное растение можно будет в Пальмовой оранжерее. Сотрудники Ботанического сада рассказали, что этот цветок родом из далеких тропиков Мьянмы, Таиланда, Малайзии и Южного Китая. Растение отличается темно-зелеными с серебристым мраморным узором листьями с яркими пурпурными пятнами внутри цветка.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова назвала тюльпаны и герберы альтернативой розам на 14 февраля. Эксперт также поделилась рекомендацией о том, как продлить жизнь букетам.

Природа Россия Цветы
12 февраля 2025, 14:45
Для прогулок и семейного отдыха. Чем порадуют площадки проекта «Зима в Москве»
РИА «Новости»
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Жители и гости российской столицы в рамках проекта «Зима в Москве» смогут посетить сказочный лес на Тверском бульваре и увидеть рождественский экспресс на Кузнецком мосту. Об этом сообщил портал мэра и правительства города.

В начале улицы Кузнецкий мост оборудовали рождественский вокзал, где можно купить праздничные сувениры и согреться горячими напитками. Через хвойный лес здесь мчится рождественский экспресс.

В необычной красно-золотой гамме оформили и Столешников переулок. Глаз жителей здесь порадуют необычные арки с мини-магазинами. Камергерский переулок также превратился в уютную лаундж-зону с удобными скамейками, пространство украсили вечнозелеными и хвойными растениями. На площадке можно также попробовать угощения в рамках фестиваля «Московское чаепитие».

У памятника К. А. Тимирязеву на Тверском бульваре гостей порадует сказочный лес. Центральное место здесь занимает украшенная ретроигрушками и огоньками пятиметровая пихта Нордмана.

На площади у станции метро «Баррикадная» установили многоярусные зеленые зоны и гигантские праздничные подарки. Около Чистых прудов и у Биржевой площади - шестиугольные витрины с композициями для зимних фотографий.

Новый Арбат также превратился в зимний сад с огромными елочными шарами, хвойными деревьями и ретроавтомобилями. Старый Арбат красиво оформили в концепции «Теплые традиции».

Москва
12 февраля 2025, 13:16
В Москве открыли модернизированные поликлиники в шести районах
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В шести московских районах открылись модернизированные поликлиники. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Учреждения открыли в Орехово-Борисове Южном, Марьине, Хорошевском, Якиманке, Южном Медведкове и Южном Бутове. Поликлиники соответствуют новому стандарту, благодаря которому оказание медицинское помощи стало комфортнее и доступнее.

В зданиях выделили зоны для ожидания и установили новейшее диагностическое оборудование.

Ранее Собянин отмечал, что в столице активно развивается роботизированная хирургия, требующая ювелирной точности и характеризующаяся минимальной травматичностью. Количество таких операций в Москве увеличилось почти в два раза по сравнению с 2023 годом - до 2,2 тысячи.

Мэр отметил, что московские медики задействуют передовые малоинвазивные методы почти в 80% хирургических вмешательств. В 2024 году в ведущих клиниках города появились семь новых робот-ассистированных систем.

Поликлиники Сергей Собянин Москва

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