Новая выделенная полоса на Борисовских Прудах позволит сократить время в пути

«Благодаря выделенной полосе время в пути на данном участке в часы пик сократилось в три раза. Кроме того, повысилась безопасность движения городского транспорта», - уточнил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что с новой «выделенкой» у жителей района Москворечье-Сабурово улучшилась транспортная ситуация.

До этого на участке из-за двух действующих полос нередко образовывались пробки. Новая «выделенка» не ухудшила автомобильное движение на этом отрезке, а городской транспорт теперь едет намного быстрее.

В Москве также начались ремонтные работы в Лефортовском тоннеле. Завершить работы планируют во втором квартале этого года.