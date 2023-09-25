Новая гостиница по столичной программе появится в доме купца Бавыкина в Москве

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Старинное двухэтажное здание стоит на Электрозаводской улице. Компания ООО «Отель», получившая право работать в этом объекте культурного наследия, за пять лет обязана отреставрировать его и создать гостиницу не менее чем на три звезды. После этого инвесторы смогут перейти на льготную ставку аренды в размере один рубль за квадратный метр в год.

«Будущая гостиница имеет хорошую транспортную доступность: рядом находятся станция метро „Преображенская площадь“, Русаковская и Преображенская набережные, недалеко расположены Восточный вокзал и Северо-Восточная хорда», - прокомментировал проект исполняющий обязанности министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее в Москве выставили на торги квартиру на 25 комнат - в общей сложности 49 помещений с жилыми комнатами, коридорами, санузлами. В экспликации БТИ указано, что квартиру переоборудовали без разрешения.