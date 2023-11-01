Новая городская площадь появится в центре Москвы
Более 11 тысяч квадратных метров Лужнецкой набережной в Москве станут новой городской площадью. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.
По его словам, площадь станет центральным общественным пространством для жилого комплекса, строящегося в районе Хамовники по адресу: Лужнецкая набережная, 2/4, рядом с олимпийским спорткомплексом «Лужники». Проект реализуют в 2026 году.
«Продуманное функциональное зонирование предполагает разнообразие сценариев времяпрепровождения», - отметил заммэра.
Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов добавил, что с новой площади будет открываться прекрасный вид на набережную Москвы-реки. В самом центре установят авторскую арт-инсталляцию.
Появление многофункциональной территории увеличит число посетителей Лужнецкой набережной на 30%, заключил архитектор.
Ранее дом 1932 года постройки капитально отремонтировали в районе Хамовники в Москве.