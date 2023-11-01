Новая городская площадь появится в центре Москвы

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По его словам, площадь станет центральным общественным пространством для жилого комплекса, строящегося в районе Хамовники по адресу: Лужнецкая набережная, 2/4, рядом с олимпийским спорткомплексом «Лужники». Проект реализуют в 2026 году.

«Продуманное функциональное зонирование предполагает разнообразие сценариев времяпрепровождения», - отметил заммэра.

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов добавил, что с новой площади будет открываться прекрасный вид на набережную Москвы-реки. В самом центре установят авторскую арт-инсталляцию.

Появление многофункциональной территории увеличит число посетителей Лужнецкой набережной на 30%, заключил архитектор.

Ранее дом 1932 года постройки капитально отремонтировали в районе Хамовники в Москве.