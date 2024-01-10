Ночью в Москве выпало до трех сантиметров снега

Москвичи и туристы ходили в музеи ВДНХ на четверть чаще в 2023-м, чем годом раньше. В общей сложности за прошедшие 12 месяцев выставочные павильоны посетили больше 2,5 миллиона человек, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Чаще всего гости посещали центр „Космонавтика и авиация“, где рассказывают о становлении и развитии космической отрасли. Здесь побывали около 620 тысяч москвичей и туристов», - отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, еще свыше 500 тысяч человек побывали в павильоне «Макет Москвы», он занял второе место по популярности. Замкнул тройку лидеров Музей городского хозяйства Москвы, его экспозицию посмотрели примерно 250 тысяч горожан.

Посетители также интересовались музеем славянской письменности «Слово», историческим парком «Россия - моя история», Музеем кино, центром современных биотехнологий «Музей „Биотех“» и интерактивным музейным комплексом «Буран».

В минувшем году гостям представили обновленную постоянную выставку павильона «Умный город». Там можно узнать, какие электронные сервисы и цифровые проекты способствуют комфортной жизни в Москве.

Не так давно в павильоне начал работать VR-кинотеатр, где у посетителей появилась возможность в виртуальном режиме отследить все этапы изменений столицы, в том числе Северного речного вокзала, Тверской улицы и ВДНХ.

Ранее москвичи назвали полюбившиеся павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ в проекте «Активный гражданин». В голосовании приняли участие 220 тысяч человек.