⛈️Никакого «Орхана». Холодный фронт перепутали с ураганом

Возможно, непогода продлится дольше - предупреждения действуют до трех часов ночи, отметила метеоролог. Будут ливни, гроза, при прохождении фронта ветер усилится до 15-17 метров в секунду.





Ураган «Орхан» Стихия отбушевала в Подмосковье: местные жители рассказали о прошедшем граде и грозах. Сильный ветер - до 25 метров в секунду - сносил деревья на линии электропередачи, часть населенных пунктов остались без света.

Синоптики прогнозировали, что пик бури в столице придется на 17:00: обещали ливень, град и даже смерчи. До субботы действует «оранжевый» уровень опасности. Еще днем закрыли все городские парки и фестивальные площадки, зоопарк. Горожан попросили не выходить на улицу без надобности и не парковать машины под деревьями.

За вечер 5 июляможет выпасть более половины месячной нормы осадков. Если непременно нужно покинуть дом в такую погоду, лучше надеть дождевик - в зонт может ударить молния. Кроме того, стоит воздержаться от разговоров по телефону и ни в коем случае не прятаться под деревьями, напомнили в МЧС.

Локальный холодный фронт Новый ураган быстро нарекли «Орханом», что означает «полководец». Однако метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заверила 360.ru: это обман. Собственные имена присваивают только тропическим циклонам, скорость которых превышает 60 километров в час.

Метеоролог подчеркнула, что речь идет не об урагане, а просто о холодном фронте - он образуется при перемещении холодной воздушной массы в сторону теплой. Ячеистая структура облаков говорит о том, что это будет локальный процесс: где-то пройдут грозы, могут быть сильные и шквалистые усиления ветра, а где-то - нет.

«Впоследствии фронт отойдет на восток и северо-восток, так что погода улучшится. В субботу, 6 июля, не ожидается осадков: днем температура воздуха составит плюс 24-26 градуса», - добавила Позднякова.

В воскресенье ночью будет чуть прохладнее: плюс 13-15 градусов, а вот прогнозируемая дневная температура - 26-28 выше нуля - точно соответствует климатическим данным для 7 июля. Температурные аномалии составят 0 градусов.