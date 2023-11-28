Нежилое помещение выставили на торги на северо-западе Москвы

«Площадь объекта - 128 квадратных метров. Его стоимость определится в ходе открытого онлайн-аукциона, который пройдет 18 декабря», - рассказал он.

В здании есть основное помещение с большими окнами и залом площадью примерно в 60 квадратных метров, а также антресоль в 56 квадратных метров. Объект имеет удобное месторасположение: в пешей доступности от станции метро «Щукинская».

Заявку на аукцион можно подать до 7 декабря. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Кроме этого, еще одно коммерческое помещение выставили на торги в Очаково-Матвеевском. Аукцион состоится 13 декабря.