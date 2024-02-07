Нежилое помещение в центре Москвы выставили на торги

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«Инвесторов приглашают на торги по продаже нежилого помещения свободного назначения площадью почти 200 квадратных метров в Хамовниках, рядом с Зубовской площадью», - сообщили в пресс-службе департамента по конкурентной политике.

У выставленного на аукцион объекта есть кабинеты площадью от 12 до 19 метров, подсобные и другие помещения.

Торги проведут в онлайн-формате на площадке «Росэлторг». Для участия необходима усиленная квалифицированная электронная подпись на сайте. Заявки будут принимать до 12 февраля.

Ранее в Новой Москве выставили на аукцион пять земельных участков для строительства частных домов.