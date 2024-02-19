Незаконную надстройку исторического здания снесут в центре Москвы

На ВДНХ 21 февраля отметят Всемирный день гида. В честь праздника для посетителей подготовили тематические прогулки и экскурсии, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Экскурсии по ВДНХ проводятся с момента открытия комплекса 1 августа 1939 года. Сегодня многолетнюю традицию продолжают больше 40 профессиональных гидов», - уточнила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Она пояснила, что в 2023-м примерно 11,5 тысячи групп благодаря экскурсоводам изучили достопримечательности ВДНХ. С января этого года число ознакомительных прогулок перевалило за тысячу.

Москвичей и туристов ждут на экскурсии «Павильон „Космос“. Между небом и землей» 21 февраля в 17:00 и 19:00. Она познакомит с одним из самых больших зданий на ВДНХ, его историей и экспонатами.

Музей славянской письменности «Слово» расскажет о первых алфавитах на Руси - кириллице и глаголице. Интерактивные экспонаты перенесут гостей в монастырскую келью, земскую школу и печатную мастерскую.

Обзорные экскурсии по ВДНХ в честь праздника пройдут в 13:00 и 18:00. Участникам расскажут интересные факты о работе гидов.

В феврале и марте на ВДНХ москвичи также смогут ознакомиться с историей и уникальными произведениями искусства. Посетителям расскажут о моде XIX века.