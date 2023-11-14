Нейросети начали выявлять лор-заболевания на рентгеновских снимках в Москве

«За этот год у московских врачей появились сервисы сразу по девяти направлениям работы искусственного интеллекта. Сейчас в Москве искусственный интеллект впервые научился определять признаки лор-заболеваний на рентгеновских снимках пациентов», - уточнила она.

Ракова отметила, что это уже 28-е клиническое направление, по которому алгоритмы распознают патологии. Результаты исследования появляются за две-три минуты. Благодаря этому врачи смогут больше сэкономленного времени уделять пациентам.

Сервис с ИИ автоматически делает замеры и описание для диагноза, но в конечном итоге решение принимают врачи.

Нейросети экспериментируют в технологии компьютерного зрения в московском здравоохранении в течение трех лет. В Москве сегодня действуют свыше 50 сервисов ИИ, которые позволяют медикам проанализировать более 10,5 миллиона исследований.

Во всех поликлиниках столицы для взрослых заработал новый сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ). Он позволяет врачам поставить заключительный диагноз на основе данных медкарты за последние два года.