Несколько домов затопило в жилом комплексе на северо-западе Москвы

По ее словам, затопило много помещений на первых и вторых этажах многоэтажек. Вода залила лифтовые шахты, паркинг и кладовки. Пострадали также личные вещи владельцев помещений.

«В том числе по причине бездействия сотрудников УК, а также их действий по намеренному перемещению воды с первого на второй этаж», - подчеркнула собеседница «360».

Она добавила, что первым заметил утечку один из жильцов и сообщил о ней соседям, а также позвонил в УК «Меркурий-Покровское» около 08:16. Представители управляющей организации не реагировали более двух часов, к ликвидации аварии приступили только в 10:40.

Жительница предположила, что у компании нет необходимого ресурса для устранения ЧП, так как ликвидировать крупную аварию отправили всего лишь одного человека без необходимой спецодежды. Кроме этого, на первом этаже откачать воду из помещения попытались маломощным насосом, что не решило проблему.

«Такие серьезные последствия аварии возникли из-за некачественного оказания услуг УК „Меркурий-Покровское“ по обслуживанию МКД», - добавила она.

Позже один из жителей затопленного дома добавил, что воду уже откачали везде. Сейчас собственники самостоятельно устраняют последствия потопа.

В ночь на 6 января в 22-этажном доме, расположенном на Алтуфьевском шоссе в Москве, также прорвало трубу. Квартиры в шестом подъезде с первого по четырнадцатый этаж затопило.