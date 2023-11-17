17 ноября 2023, 14:09

Необычные пешеходные мосты построят в рамках благоустройства города-парка «Первый Московский»

Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
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В столице утвердили проект благоустройства города-парка «Первый Московский». Там появятся необычные пешеходные мосты с качелями и беседками, сообщил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

По его словам, новое «зеленое» прогулочное пространство появится между жилыми корпусами дома в третьем микрорайоне. Это будет двор без машин с экокомплексами для детей разных возрастов и беседками для отдыха.

«Специально для проекта были разработаны оригинальные элементы уличного благоустройства. Например, пешеходные мосты, предполагающие создание разнообразных сценариев использования: игровых, творческих, прогулочных», - рассказал Кузнецов.

На одном из них обустроят тоннели и зацепы для лазания, на другом - подвесы с парковыми качелями и беседками. Кроме этого, отдельное внимание уделят созданию площадки для игры в настольный теннис и для воркаута.

Озеленение станет главной изюминкой двора. Его оформят отдельно на каждом ярусе и будут менять в зависимости от времени года. Благоустройство планируют завершить в 2024 году.

Известно, что московские районы преображают с помощью голосований в проекте «Активный гражданин». Только в этом году привели в порядок более 300 гектаров территории.

Благоустройство Москва 2023
17 ноября 2023, 13:47
Депутат МГД Артемьев рассказал о подготовке специалистов для освоения космоса
РИА «Новости»
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В столице более 40 тысяч человек работают в сфере освоения космоса. О форматах образования и развитии технологий в этой отрасли АГН «Москва» рассказал депутат МГД, летчик-космонавт Олег Артемьев.

«Аэрокосмические классы стали одним из направлений предпрофильного образования. Освоение космоса будет входить в сферу интересов и инновационной школы „Сколково“, это уже подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин», - подчеркнул он.

Образовательное учреждение станет современной инновационной площадкой, где разместят 825 учеников. Основными направлениями станут биотехнологии, освоение космоса, искусственный интеллект и ИТ. Помогать школьникам будут резиденты «Сколково».

Ранее академик РАН назвал сроки высадки российских космонавтов на Луну. Она произойдет в 2031–2040 годах.

Москва 2023
17 ноября 2023, 13:07
Сугробы в Москве вырастут до шести сантиметров на следующей неделе
Сайт мэра и правительства Москвы
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Снегопады ожидают москвичей на следующей неделе. Ближе к выходным на улицах могут появиться шестисантиметровые сугробы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, с 21 ноября южный циклон принесет в столицу снегопады. Благодаря этому к концу недели высота снежного покрова составит четыре-шесть сантиметров.

По климатическим наблюдениям можно понять, что устойчивый снежный покров в Москве зачастую формируется с 27 ноября по второе декабря. В этот период высота сугробов должна быть не ниже пяти сантиметров, отметил Тишковец.

Он добавил, что таким образом, метеозима в 2023 году опоздала на четверо суток.

«В то же время компенсацией за задержку зимы станет преждевременное формирование снежного покрова, который основательно прикроет землю на неделю раньше положенных сроков», - заключил метеоролог.

В пятницу произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. В Москве выпал снег, столбики термометров опустились до минусовой отметки.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
17 ноября 2023, 12:48
Ракова рассказала о выхаживании недоношенных детей в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Ежегодно московские врачи выхаживают 99% младенцев, родившихся раньше срока. Это около шести тысяч недоношенных детей, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В наших роддомах за год рождаются в среднем шесть тысяч недоношенных детей - около 5%. Выживаемость детей с очень низкой массой тела (от килограмма до полутора) в этом году составила почти 99%», - рассказала она.

Ракова добавила, что, кроме этого, выживаемость детей с экстремально низкой массой (от 500 граммов до килограмма) - 82%. Этот показатель растет ежегодно.

В московских больницах есть все современные возможности и технологии для помощи недоношенным детям. На сегодняшний день в Москве работают пять перинатальных центров, в ближайшее время откроют еще один.

Ранее многодетным семьям в России предложили выдавать квартиры, посчитав обеспечение жильем эффективным инструментом для роста рождаемости. Инициативу сочли жизнеспособной, но с оговорками: мера будет справедливой не для всех регионов страны и, возможно, замотивирует рожать, но не воспитывать.

Дети Здравоохранение Москва 2023 Анастасия Ракова
17 ноября 2023, 12:39
Московских врачей научили работе в цифровой клинике
Сайт мэра и правительства Москвы
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Около 6,5 тысячи сотрудников четырех столичных медучреждений освоили работу в цифровой клинике. До конца года этому планируют обучить еще свыше трех тысяч врачей, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Впервые в этом году столичные больницы начали переход на безбумажный формат работы. Сегодня так уже работают НИИ скорой помощи имени Склифосовского и больница Вересаева», - уточнила она.

Ракова отметила, что для большей эффективности работы цифровых инструментов организовали масштабное обучение по их использованию. В перспективе сотрудники всех московских больниц научатся работать с «цифрой». При этом новый персонал также сможет освоить нужные навыки.

Программы обучения разработали при участии специалистов департамента информационных технологий Москвы и сотрудников городских стационаров. Занятия проводит кадровый центр столичного Депздрава. Также обучение проходит на рабочих местах, а завершается итоговой аттестацией.

Около трех тысяч врачей общей практики также стали участниками масштабного образовательного проекта. В него вошли 13 направлений - от оториноларингологии до нефрологии.

Врачи Медицина Технологии Москва 2023

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