Нехватка дворников в трех районах Москвы превысила 60%

«Но есть за что покритиковать и саму КСП, которая формально относится к обращениям о „мертвых душах“ в ГБУ „Жилищник“ многих районов Москвы», - сказал он.

Локтев уточнил, что в Северном Тушине по факту нехватка дворников составила 70%, в Куркине - 90%, а в Южном Тушине - 60%.

Он подчеркнул, что, несмотря на дефицит рабочей силы, штат полностью укомплектован, а бюджетные средства израсходовали.

«И это - многие миллионы государственных денег. Где же все эти сотрудники, которым платят зарплаты за уборку наших улиц?», - задался вопросом депутат.

Ранее руководитель проекта «Дом-и-Двор.рф» Павел Степура рассказал «360» о правилах уборки территории , в том числе в зимний период. По его словам, в Москве начинают убирать снег сразу же при нарастании новых четырех сантиметров осадков.

В Мосгордуме обсудили работу Контрольно-счетной палаты Москвы. Во время заседания депутат Дмитрий Локтев заявил о фактической нехватке дворников в трех районах мегаполиса - 60-90%, а также опубликовал пост на эту тему в Telegram-канале своей команды.