28 декабря 2023, 13:58

Нехватка дворников в трех районах Москвы превысила 60%

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В Мосгордуме обсудили работу Контрольно-счетной палаты Москвы. Во время заседания депутат Дмитрий Локтев заявил о фактической нехватке дворников в трех районах мегаполиса — 60-90%, а также опубликовал пост на эту тему в Telegram-канале своей команды.

«Но есть за что покритиковать и саму КСП, которая формально относится к обращениям о „мертвых душах“ в ГБУ „Жилищник“ многих районов Москвы», - сказал он.

Локтев уточнил, что в Северном Тушине по факту нехватка дворников составила 70%, в Куркине - 90%, а в Южном Тушине - 60%.

Он подчеркнул, что, несмотря на дефицит рабочей силы, штат полностью укомплектован, а бюджетные средства израсходовали.

«И это - многие миллионы государственных денег. Где же все эти сотрудники, которым платят зарплаты за уборку наших улиц?», - задался вопросом депутат.

Ранее руководитель проекта «Дом-и-Двор.рф» Павел Степура рассказал «360» о правилах уборки территории , в том числе в зимний период. По его словам, в Москве начинают убирать снег сразу же при нарастании новых четырех сантиметров осадков.

В Мосгордуме обсудили работу Контрольно-счетной палаты Москвы. Во время заседания депутат Дмитрий Локтев заявил о фактической нехватке дворников в трех районах мегаполиса - 60-90%, а также опубликовал пост на эту тему в Telegram-канале своей команды.

Рабочие места Депутаты Москва 2023
28 декабря 2023, 12:53
Горожанам перечислили самые популярные функции приложения «Московский транспорт»
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Прогноз прибытия транспорта и расписание стали самыми популярными функциями приложения «Московский транспорт» в уходящем году. Сервисом ежедневно начали пользоваться свыше 800 тысяч человек, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

«Приложение „Московский транспорт“ скачали уже более 6,5 миллиона раз, каждый день им пользуются больше 800 тысяч человек», - уточнил он.

Ликсутов отметил, что в этом году сервис оснастили новыми функциями и поменяли оформление. Теперь пользователи смогут следить за маршрутами электросудов, общаться с чат-ботом Александрой, бронировать каршеринговые машины всех операторов.

Приложение позволяет привязать и пополнять карту «Тройка», подключаться к оплате проезда по биометрии, а также заказать и оплачивать поездку сервиса «По пути».

В 2023 году жители и гости столицы с помощью приложения чаще всего интересовались, когда приедет нужный транспорт, а также расписанием. Кроме того, среди пользователей особо востребованными оказались такие инструменты, как построение маршрутов, активация зарядки для электромобилей и пополнение карты «Тройка».

В преддверии праздника в Москве также выпустили карты «Тройка» в новогоднем оформлении. Тематические проездные появились в продаже.

Технологии Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
28 декабря 2023, 11:42
Московский инновационный кластер втрое увеличил число межотраслевых проектов
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Участники Московского инновационного кластера (МИК) увеличили количество межотраслевых проектов втрое. Совместными усилиями они реализуют 114 партнерских идей, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«К межотраслевым кластерам присоединилось уже больше 1,1 тысячи участников, около 300 из них - с января», - уточнила она.

Заммэра отметила, что специалисты занимаются робототехникой, автомобилестроением, пищевым производством, медициной, спортом, а также разработкой новых материалов. К примеру, в начале месяца появился кластер «Развитие робототехники», в котором трудятся 30 компаний по части машиностроительства.

С 2018 года МИК объединил свыше 37 тысяч компаний из 82 регионов РФ. Речь идет о производствах, высокотехнологичных предприятиях, представителях вузов и госкорпораций, малом и среднем бизнесе. Оборот от всех участников кластера с 2019 по 2022 год включительно составил более 42 триллионов рублей.

Внутри МИК создали свыше 10 межотраслевых объединений, что способствует эффективному взаимодействию. На таких площадках предприниматели и научные организации вместе быстрее разрабатывают свои проекты и реализуют их.

Столичным компаниям также удалось в уходящем году расширить географию экспорта. Доля несырьевого неэнергетического вывоза в другие страны составила примерно 17% за три квартала 2023 года.

Бизнес Москва 2023
28 декабря 2023, 11:04
Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ представил новое светотехническое шоу
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В павильоне «Макет Москвы», который находится на ВДНХ, стартовало новое светотехническое шоу «Говорит Москва». Посетителям представят многообразие звуков мегаполиса: от звона колоколов храма Христа Спасителя до грома салюта в День Победы, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«На пять минут зрителя захватывает стремительный ритм города, вовлекая его в многообразие звука и света. Удивительный эффект полного погружения достигается благодаря установленному в павильоне четырехканальному оборудованию, концентрирующему звук по всем сторонам света», - рассказал он.

Посетить шоу можно с 11:00 и 20:00 по будням, в выходные и праздничные дни - 11:00, 16:30 и 20:00. Павильон также покажет светотехнические представления о Москве.

Посещение и все услуги в павильоне бесплатные. Подробную информацию и расписание программ можно посмотреть на сайте и в мобильном приложении «Макет Москвы». Там же можно зарегистрироваться на экскурсии.

Павильон работает с 10:00 до 22:00 каждый день, кроме понедельника.

Москвичей также пригласили на дискотеки на льду на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество». Вечеринки пройдут 30 декабря и 7 января.

Москва 2023 ВДНХ
28 декабря 2023, 10:40
Кинокластер мирового уровня появится в Москве
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В Москве на месте заброшенного пустыря начали развивать Кинопарк Москино. Это будет самой крупной в мире площадкой для съемок натурного кино, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Уже завершили первый этап реконструкции МЕТМАШа», - отметил он.

Глава города уточнил, что обновили восемь корпусов, в двух строениях обустроили съемочные павильоны. Территорию бывшего завода занял большой склад костюма и реквизита «Жар-птица», в котором хранят почти пять миллионов разных атрибутов для кино и театра.

Мэр добавил, что специалисты приступили к модернизации Киностудии имени Горького. Ее рабочую площадь увеличат в два раза.

В 2024 году власти продолжат оказывать поддержку кинопроизводителям, которые создают яркие образы Москвы в киноискусстве. Заявки на гранты начнут принимать 1 января.

Кроме того, в столице пройдет Московский международный кинофестиваль (ММКФ). На нем ежегодно демонстрируют более 200 фильмов в десяти кинотеатрах столицы.

Кино Сергей Собянин Москва 2023

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