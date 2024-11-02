Небывалое за всю историю метеонаблюдений количество осадков выпало в Москве за сутки

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На площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» начал работу цех по ремонту высокоточных и высокопроизводительных шпиндельных узлов для металла, стекла, пластика и дерева, а также фрезерных голов отечественного производства. Об этом рассказал министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он указал на динамичное развитие отечественной промышленности и напомнил, что одно из условий достижения Россией технологического суверенитета - обеспечение качественной и бесперебойной работы станков.

«На площадке „Печатники“ ОЭЗ „Технополис Москва“ открылся цех общей площадью 377 квадратных метров, где осуществляют замену и восстановление изношенных деталей, ремонт механизма зажима инструмента, а также систем охлаждения и подачи смазочно-охлаждающей жидкости», - отметил Гарбузов.

В проект, добавил министр, инвестировали более 50 миллионов рублей.

Между предприятиями внутри ОЭЗ «Технополис Москва» существует кооперация, которая помогает реализовывать совместные проекты. Они минимизируют издержки в логистике и повышают уровень локализации производимой продукции.

Например, компания «Гудвин», которая разрабатывает и производит промышленные системы радиосвязи, выполняет заказы по контрактной сборке электронных модулей сразу для нескольких компаний ОЭЗ - «Медплант», «Профотек», «Хирана », «СКТБ ПР», «Диагностика-М», «ТЗМОИ».

Успешным примером сотрудничества также стала работа компаний-резидентов «Аддитивный инжиниринг» и «Хирана ». Последняя специализируется на производстве медицинского оборудования. Детали, которые произвели с использованием аддитивных технологий, применяют в наркозно-дыхательном аппарате «Венар Либера».

Благодаря размещению на территории особой экономической зоны цеха по ремонту станочного оборудования развивается и партнерство компаний Москвы с региональным бизнесом. Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев пояснил, что многим предприятиям важно иметь возможность отправить в ремонт шпиндельные узлы с различными типами конусов и приводами, как с низкой, так и с высокой частотой вращения. Такие детали требуют тщательной балансировки.

«В настоящее время компания ведет работы по ремонту оборудования машиностроительных предприятий из Московской и Ивановской областей, Пермского и Краснодарского краев, а также из Башкирии», - сказал он.

На территории ОЭЗ «Технополис Москва» действует особый юридический статус, а для инвесторов предусмотрели льготный режим предпринимательской деятельности. Высокотехнологичные предприятия особой экономической зоны размещаются на площади более 280 гектаров.

ОЭЗ «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции в международных и национальных отраслевых рейтингах.

У компании «Шпиндель LAB» есть опыт ремонта тихоходных и высокоскоростных прецизионных шпинделей от многоцелевых обрабатывающих центров. Специалисты предприятия в том числе ремонтировали фрезеровальное, токарное, гравировальное и шлифовальное оборудование различных классов.

При качественном ремонте шпинделя срок службы станка становится дольше, у него повышается производительность, растет и качество выпускаемой продукции.

За первые два месяца работы цеха компания отремонтировала восемь шпиндельных узлов. Гендиректор «Шпиндель LAB» Ровшан Керимов рассказал, что при проектировании цеха брали ориентир на самые высокие стандарты организации ремонта шпиндельных узлов и фрезерных голов.

Особое внимание обратили на оснащение производственной площадки: в распоряжении специалистов предприятия - свыше 150 единиц специализированного прецизионного измерительного инструмента и оснастки, свыше 20 узкоспециализированных приборов для диагностики и ремонта шпиндельных узлов.

«Специалисты предприятия проводят полноценные выходные испытания шпинделей на специализированном стенде с балансировкой, анализируя тепловые, токовые и вибрационные характеристики», - поделился Керимов.