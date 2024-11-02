02 ноября 2024, 10:09

Небывалое за всю историю метеонаблюдений количество осадков выпало в Москве за сутки

Global Look Press
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Рекордное количество осадков выпало в Москве за сутки. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«За минувшие сутки в Центральной России выпало небывалое за всю историю регулярных метеорологических измерений в начале ноября количество осадков», - написал синоптик.

По его словам, на опорной московской метеостанции ВДНХ за последние 24 часа в осадкомер попало 18 миллиметров. В центре столицы - 23 миллиметра, в Бутове - 29 миллиметров. Это составляет 55% от всей ноябрьской нормы или три ведра дождевой воды на квадратный метр улиц.

Больше всего осадков зафиксировали в Новгородской области на метеостанции Холм. Там выпало 45 миллиметров. После дождей начнется арктическое вторжение, отметил Тишковец.

Ранее москвичей предупредили о формировании снежного покрова до пяти сантиметров 4 ноября. Ветреная погода с мокрым снегом установится в столице в утренние часы.

Погода Погода в Москве Москва
26 октября 2024, 15:59
Ржавую мину обнаружили на тротуаре в центре Москвы
РИА «Новости»
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Ржавую мину времен Второй мировой войны обнаружили во время ремонта тротуара в Красносельском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Старый снаряд нашли в земле на улице Ольховской. Рабочие достали его при ремонте тротуара, сообщил источник.

На место происшествия выехала полиция, территорию оцепили. К месту обнаружения снаряда направили саперов.

Вторая мировая война Полиция Москва
26 октября 2024, 12:27
В ОЭЗ «Технополис Москва» открыли цех по ремонту промышленного станочного оборудования
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На площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» начал работу цех по ремонту высокоточных и высокопроизводительных шпиндельных узлов для металла, стекла, пластика и дерева, а также фрезерных голов отечественного производства. Об этом рассказал министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он указал на динамичное развитие отечественной промышленности и напомнил, что одно из условий достижения Россией технологического суверенитета - обеспечение качественной и бесперебойной работы станков.

«На площадке „Печатники“ ОЭЗ „Технополис Москва“ открылся цех общей площадью 377 квадратных метров, где осуществляют замену и восстановление изношенных деталей, ремонт механизма зажима инструмента, а также систем охлаждения и подачи смазочно-охлаждающей жидкости», - отметил Гарбузов.

В проект, добавил министр, инвестировали более 50 миллионов рублей.

Между предприятиями внутри ОЭЗ «Технополис Москва» существует кооперация, которая помогает реализовывать совместные проекты. Они минимизируют издержки в логистике и повышают уровень локализации производимой продукции.

Например, компания «Гудвин», которая разрабатывает и производит промышленные системы радиосвязи, выполняет заказы по контрактной сборке электронных модулей сразу для нескольких компаний ОЭЗ - «Медплант», «Профотек», «Хирана », «СКТБ ПР», «Диагностика-М», «ТЗМОИ».

Успешным примером сотрудничества также стала работа компаний-резидентов «Аддитивный инжиниринг» и «Хирана ». Последняя специализируется на производстве медицинского оборудования. Детали, которые произвели с использованием аддитивных технологий, применяют в наркозно-дыхательном аппарате «Венар Либера».

Благодаря размещению на территории особой экономической зоны цеха по ремонту станочного оборудования развивается и партнерство компаний Москвы с региональным бизнесом. Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев пояснил, что многим предприятиям важно иметь возможность отправить в ремонт шпиндельные узлы с различными типами конусов и приводами, как с низкой, так и с высокой частотой вращения. Такие детали требуют тщательной балансировки.

«В настоящее время компания ведет работы по ремонту оборудования машиностроительных предприятий из Московской и Ивановской областей, Пермского и Краснодарского краев, а также из Башкирии», - сказал он.

На территории ОЭЗ «Технополис Москва» действует особый юридический статус, а для инвесторов предусмотрели льготный режим предпринимательской деятельности. Высокотехнологичные предприятия особой экономической зоны размещаются на площади более 280 гектаров.

ОЭЗ «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции в международных и национальных отраслевых рейтингах.

У компании «Шпиндель LAB» есть опыт ремонта тихоходных и высокоскоростных прецизионных шпинделей от многоцелевых обрабатывающих центров. Специалисты предприятия в том числе ремонтировали фрезеровальное, токарное, гравировальное и шлифовальное оборудование различных классов.

При качественном ремонте шпинделя срок службы станка становится дольше, у него повышается производительность, растет и качество выпускаемой продукции.

За первые два месяца работы цеха компания отремонтировала восемь шпиндельных узлов. Гендиректор «Шпиндель LAB» Ровшан Керимов рассказал, что при проектировании цеха брали ориентир на самые высокие стандарты организации ремонта шпиндельных узлов и фрезерных голов.

Особое внимание обратили на оснащение производственной площадки: в распоряжении специалистов предприятия - свыше 150 единиц специализированного прецизионного измерительного инструмента и оснастки, свыше 20 узкоспециализированных приборов для диагностики и ремонта шпиндельных узлов.

«Специалисты предприятия проводят полноценные выходные испытания шпинделей на специализированном стенде с балансировкой, анализируя тепловые, токовые и вибрационные характеристики», - поделился Керимов.

Инвестиции Промышленность Технологии Правительство Москвы Москва
25 октября 2024, 07:27
Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» выпускают высокотехнологичное оборудование для школ, вузов и колледжей
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Для производства высокотехнологичного оборудования для учебы в школах, вузах и колледжах у резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» есть необходимые условия, в том числе научно-образовательные разработки. На это указал министр столичного правительства и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В этом учебном году МГОК на 320 мест увеличил набор на инженерные специальности - до 1240. Наибольший рост абитуриентов МГОК - свыше 550 - зафиксирован на специальностях „Технология машиностроения“ и „Эксплуатация БАС“», - сказал Дегтев.

«В ОЭЗ „Технополис Москва“ созданы все необходимые условия для производства высокотехнологичной и инновационной продукции, включая научно-образовательные разработки. Резиденты столичной ОЭЗ создают продукты, которые способствуют формированию у школьников и студентов инженерного мышления, а также пробуждают интерес к естественным наукам, инновациям и высоким технологиям», - отметил он.

Гарбузов подчеркнул, что благодаря налоговым льготам и преференциям для резидентов ОЭЗ компании могут инвестировать сэкономленные средства в развитие и модернизацию производства, впускать современную и востребованную на рынке продукцию.

Гендиректор «Некс-Т» Владимир Крикушенко отметил, что с начала запуска производства в ОЭЗ «Технополис „Москва“ компания выпустила более 100 тысяч интерактивных панелей для учреждений образования. Спрос на продукцию предприятия постоянно растет, что позволяет модернизировать производственные мощности, открывать новые площадки и расширять штат сотрудников.

«Широкая сеть дистрибьюции позволяет оснащать учебные заведения современным московским оборудованием не только в России, но и за ее пределами», - рассказал он.

Он добавил, что свыше 100 образовательных организаций страны уже получили мультимедийные продукты компании в рамках социальной программы поддержки активных педагогов - новаторов.

Интерактивное оборудование предприятия активно используют как в предпрофильных классах, так и в образовательных вертикалях школ Москвы. «Научные развлечения» стали индустриальным партнером столичных инженерных классов. Ее представители устраивают для учащихся экскурсии на производственные площадки: там детям показывают процесс создания оборудования и объясняют его возможности.

Динамично развивающаяся столичная промышленность дает стимул для увеличения спроса на рынке труда специалистов инженерных профессий. На площадке «Печатники» расположена базовая кафедра «Московского государственного образовательного комплекса».

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев пояснил, что в МГОК занимаются подготовкой профессиональных научно-технических кадров. В образовательном процессе активное участие принимают резиденты особой экономической зоны. Они обучают специалистов не только для своих предприятий, но и для других производственных столичных площадок.

Владеющая брендом NexTouch компания-резидент «Некс-Т» - крупнейший производитель интерактивного оборудования. С его помощью дети могут получать знания в игровой форме. Оно также помогает развивать навыки командной работы и создавать разные проекты.

Обучение благодаря интерактивным занятиям становится более интересным и увлекательным, а мотивация учащихся растет. К тому же, такой формат улучшает восприятие новой информации, способствует усвоению сложных тем и развивает креативное мышление.

У мультимедийного образовательного продукта «Школа профессора Дроздова» для дошкольников и учащихся младших классов нет аналогов. В него включили более 700 научных фактов, а направленностью проекта сделали развитие интереса детей к науке и обучению через увлекательные и познавательные материалы.

Предприятие, обратил внимание генеральный директор «Научных развлечений» Олег Поваляев, уже получило 35 патентов на изобретения. В 2024 году оно выпустило новый программно-методический комплекс «Логотолк», предназначенный для логопедов и дефектологов. Это новый модуль популярной программы «Школа профессора Дроздова».

«Продукт успешно прошел апробацию в госпитальных школах „УчимЗнаем“ (НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева), где получил высокую оценку профильных экспертов и был рекомендован для внедрения в школы и детские сады», - подчеркнул Поваляев.

Выпуском целой серии мультимедийных интерактивных продуктов занимается еще один резидент особой экономической зоны - компания «Научные развлечения». Их используют воспитанники детских садов, а также школьники из Москвы и других российских регионов.

Вузы Льготы Школы Россия Школьники Студенты Промышленность Технологии Образование Наука Правительство Москвы Москва
20 октября 2024, 20:14
Ефимов: свыше 37 тысяч рабочих мест создадут в Москве по семи проектам КРТ
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В рамках программы комплексного развития территорий в Москве реорганизуют более 230 гектаров участков. По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, с июля по сентябрь 2024 года появились семь проектов решений по их застройке и преобразованию.

Вложения в проекты составят около 1,3 триллиона рублей. После их реализации ежегодный бюджетный эффект достигнет 27,3 миллиарда рублей. Кроме того, в городе появятся более 37 тысяч новых рабочих мест.

Участки находятся в западной, северной, юго-западной частях города, а также в Троицком округе. Владельцам всех земель и объектов недвижимости, расположенных на этих территориях, предложили договоры о комплексном развитии территорий.

На территории площадью более 230 гектаров в рамках семи проектов построят 2,3 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Более 102,4 тысячи «квадратов» из этого количества предназначены для программы реновации, а также для улучшения и реконструкции инфраструктуры. Об этом сообщил Максим Гаман, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества.

«Помимо этого, здесь возведут 3,3 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая образовательные комплексы, гостиницы, а также современные производства», - добавил он.

Самым значительным проектом стала реорганизация трех участков бывшей промышленной зоны «Магистральные улицы». Общая площадь этой территории составляет 73,62 гектара. Здесь планируют построить более 3,2 миллиона квадратных метров недвижимости, что позволит создать свыше 35,5 тысячи рабочих мест.

Строительство Рабочие места Недвижимость Правительство Москвы Реновация в Москве Москва Максим Гаман

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