11 февраля 2024, 08:58

Небольшой снег и потепление придут в Москву в воскресенье

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Неделя в Москве завершится отступлением морозов. Жителей и гостей столицы 11 февраля ждут слабые осадки и до минус восьми градусов, написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня на погоду российских столиц окажет влияние приближающийся с юго-запада теплый атмосферный фронт. Он будет постепенно закрывать небо плотными облаками и ближе к вечеру принесет небольшой снег», - уточнил он.

По словам метеоролога, при таких условиях в Москве в воскресенье днем температура воздуха будет варьироваться от -6 до -8 градусов. В ночное время суток воздух остынет до -9 градусов. В Московской области днем будет -11…-6 градусов. В ночные часы столбики термометров покажут отметки также -11 градусов.

Ветер подует с юго-востока со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление приблизится к норме и составит 747 миллиметров ртутного столба.

В понедельник теплый атмосферный фронт принесет в Москву ледяные дожди. При этом к вечеру заметно потеплеет - до -3…-1 градуса.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
11 февраля 2024, 09:46
Дом с аркадой капитально отремонтировали на севере Москвы
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Специалисты закончили капитальный ремонт фасада дома 1955 года постройки, расположенного в Хорошевском районе Москвы. Боковую часть здания подчеркивает двухъярусная аркада, сообщило РИА «Новости».

Восьмиэтажный дом на улице Викторенко построили по индивидуальному проекту. Периметр здания украсили венчающим карнизом, уточнили агентству в пресс-службе столичного фонда капремонта.

Специалисты провели масштабную работу по восстановлению объекта. В первую очередь полностью промыли стены, расчистили рустованные сегменты и декоративные элементы от старой краски. На втором этапе работ обновили кирпичные стены, выветренные швы заполнили спецсоставом. Места скопления влаги на фасаде обработали антисептическим средством.

Затем провели гидрофобизацию, чтобы обеспечить надежную защиту стен дома от осадков и перепадов температур. Во время ремонта мастера максимально старались сохранить и воссоздать архитектурный декор.

По окончанию основных работ на лицевой стороне дома приступили к ремонту цоколя, привели в порядок балконы и входные группы, а также заменили отливы и водосточные трубы.

Здание конторы Новосухаревского рынка в Москве также начали капитально ремонтировать. Специалисты уже приступили к разбору поздней отделки и планировки, так как они не сочетаются с обликом памятника.

Ремонтные работы Москва
11 февраля 2024, 08:57
Москвичей пригласили на концерты в школы искусств
Freepik
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Школы искусств Москвы подготовили масштабную концертную программу на 2024 год. Зрителей ждут свыше пяти тысячи мероприятий, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В феврале школы искусств проведут более 250 спектаклей и концертов солистов и творческих коллективов. Большую часть из них приурочат к значимым датам в честь знаменитых деятелей культуры и искусства.

В частности, в этом месяце состоятся мероприятия хорового фестиваля «Детский голос» с участием 14 детских хоров московских школ искусств. На городских площадках посетителей ждут музыканты, которые исполнят русские духовные композиции, народные песни, а также классику. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах, которые проведут режиссеры и хореографы для певцов хора.

Малый зал Московской консерватории 3 марта представит концерт зарубежной духовной и светской музыки «Из глубины времен». В Рахманиновском зале Московской консерватории продолжат фестиваль 9 марта, а 7 апреля в зале «Зарядье» пройдет гала-концерт. В Российской академии музыки имени Гнесиных 11 февраля можно будет увидеть концерт «Музыкальная шкатулка».

Концертный зал детской школы искусств имени Франца Шуберта представит выступление учащихся школ искусств. Гости увидят концерт фольклорного ансамбля «Задоринки».

В Москве по проекту «Искусство - детям» с 2018 года обновили 148 зданий детских музыкальных школ, а также построили три новые. Более чем в 30 объектах заменили кровлю, привели в порядок входные группы и фасады.

Дети Концерты Музыка Фестивали Москва
10 февраля 2024, 19:39
Почти 500 килограммов корма собрали в рамках акции «Накорми птицу» в Москве
Freepik
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В Москве подошла к концу акция «Накорми птицу», которая длилась два месяца. Это позволило собрать примерно полтонны корма для пернатых, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Участники акции принесли в окружные центры «Доброе место» и штаб волонтеров на выставке «Россия» свыше 50 деревянных кормушек для зимовки птиц, нежареные семечки различных видов культур и шишки хвойных деревьев.

Помимо этого, для птиц запасли нежареный несоленый арахис, кусочки сухих фруктов и ягод. Пернатым также подарили деревянные и съедобные домики.

Директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит отметил, что прошлая акция собрала в два раза меньше корма, чем в этом году.

«Интерес к заботе об экологии и животных растет в городе ежедневно. Вместе с нами эти направления волонтерства помогают развивать уже более 33 тысяч человек», - пояснил он.

В Москве также стартует творческий фестиваль «Снежный холст». С 10 по 18 февраля желающие смогут создать картины для городских зверей и птиц из съедобных материалов.

Волонтеры Птицы Москва
10 февраля 2024, 18:44
Световые конструкции будут радовать москвичей до весны
РИА «Новости»
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Световые конструкции, появившиеся в осенне-зимний период, будут украшать Москву еще около месяца. В честь китайского Нового года в мегаполисе появились десятки дополнительных декоративных конструкций, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

«В середине января убрали более тысячи елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы. Было принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны на улицах, площадях, в парках и скверах световые украшения, всего более четырех тысяч», - уточнил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что праздничная подсветка - часть осенне-зимней иллюминации - дает дополнительное освещение и поднимает настроение прохожим.

Заммэра добавил, что в честь китайского Нового года столицу украсили более чем 70 декоративными конструкциями. В Камергерском переулке на «звездном небе» появились красные китайские фонарики, а опоры освещения оснастили световыми консолями с надписями «С Новым годом». Там же изменили оформление световых арок на декор в виде сакуры и дракона.

Китайские фонарики и лайтбоксы с поздравлениями появились на входе Московского зоопарка и у павильона с пандами.

Для москвичей и гостей столицы подготовили больше 300 различных мероприятий с мастер-классами, экскурсиями и кулинарными шоу к китайскому Новому году.

Благоустройство Москва

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