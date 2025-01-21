21 января 2025, 13:36

«Не поддаваться на манипуляции обжоры». Ветеринары посадили на диету енота из Зеленограда

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Ветеринарный врач посадила енота Шелдона из Зеленограда на диету из-за проблем с лишним весом. Об этом сообщили в Telegram-канале сети государственных ветклиник Москвы «Мосветобъединения».

Попавший в одну из столичных ветклиник в сентябре прошлого года енот Шелдон, которого тогда вместе с братом Леонардо лечили от парвовирусного энтерита, столкнулся с новой проблемой. На этот врач врачи ветеринарной больницы обратили внимание на его лишний вес. Сейчас он весит уже десять килограмм.

«Лишние килограммы сразу привели к последствиям: питомец не может дотянуться до определённых мест своего тела и как следует проводить груминг. Из-за этого у Шелдона появилась небольшая опрелость», - рассказали ветврачи.

Зверьку прописали курс обработок и диету для снижения веса. Специалисты отметили, что еноты склонны к перееданию, поэтому их хозяевам нужно быть внимательными и не позволять им съедать лишние угощения.

«Шелдон даже в клинику пришёл с коробочкой для перекуса. Владельцам необходимо не поддаваться на манипуляции мехового обжоры и кормить строго по назначенному рациону», - заключили в «Мосветобъединении».

Ранее столичные спасатели вытащили из-под ванной в жилом доме беременную собаку. Она забралась туда и не смогла выбраться самостоятельно.

Животные Диеты
11 января 2025, 11:27
Москвичей предупредили о дожде и мокром снеге
РИА «Новости»
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Воздух 11 января прогреется в Москве до +5 градусов, ожидаются дождь и мокрый снег. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Воздух 11 января прогреется в Москве до 5 градусов, ожидаются дождь и мокрый снег. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, москвичей ждет облачная погода, а поздно вечером в городе пойдет дождь и мокрый снег.

«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать теплый сектор североатлантического тепла с центром над Ленинградской областью, а в ночные часы скажется прохождение холодного атмосферного фронта», - объяснил специалист.

Синоптик добавил, что в столице температура поднимется до отметки 3 - 5 градусов, а в Подмосковье - от 1 до 6 градусов.

Ветер будет юго-восточным, его скорость составит порядка 5-10 метров в секунду. По словам синоптика, также ожидается небольшое падение давления до 741 миллиметров ртутного столба, Ночью в регионе похолодает, поэтому местами появится гололедица. К утру столбики термометров в Москве опустятся до 1 - -3 градусов, предупредил Леус.

Ранее синоптик Надежда Точенова предположила, что в январе в московском регионе будет европейская зима, сообщил сайт «Аргументы и факты». Она подтвердила, что в ночь на 12 января в городе может возникнуть гололедица.

Теплую зиму в январе также спрогнозировала эксперт Татьяна Позднякова.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
10 января 2025, 13:08
Врачи отказались нести пожилого профессора, которому потребовалась госпитализация
РИА «Новости»
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Врачи скорой помощи отказались нести профессора МГИМО, которому потребовалась госпитализация. Об этом сообщили экстренные службы.

Медики приехали на вызов к пациенту, которым оказался 86-летний доктор экономических наук Рудольф Зименков. У него выявили нарушение сознания.

Мужчине потребовалась госпитализация, но бригада отказалась нести его до машины. Известно, что в доме профессора есть пассажирский лифт.

Врачи также не пожелали говорить с оператором экстренных оперативных служб для уточнения информации.

Рудольф Зименков является выпускником МГИМО и автором 14 монографий. Он создал учебники «Россия: интеграция в мировую экономику» и «Экономика США».

Рботники поисково-спасательного поста 220-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» ранее помогли медикам в транспортировке пожилой женщины в городском округе Кашира.

Скорая помощь Врачи
10 января 2025, 09:26
Станцию метро «Достоевская» в Москве построят в 2030 году
РИА «Новости»
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Завершить строительство станции метро «Достоевская» в Москве планируется в 2030 году. Об этом в своем блоге заявил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, строительство уже идет полным ходом.

«Строительство станции „Достоевская“ - первой на Кольцевой линии за 70 лет - идет полным ходом», - отметил мэр столицы.

Также Собянин анонсировал появление новой конечной станции «Гольяново» на восточном участке Арбатско-Покровской линии. Ее строительство хотят завершить в 2028 году. Всего на линии планируют построить 10 станций.

Ранее Собянин открыл новый участок Троицкой линии метрополитена. Линию запустили в два этапа. В сентябре открыли четыре станции: «Новаторскую», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевскую».

Второй этап завершился зимой - специалисты запустили станции «Корниловскую», «Коммунарку» и «Новомосковскую». Открытие состоялось 28 декабря, в преддверии Нового года.

Метро Метро Москвы Москва
07 января 2025, 10:55
Облачность, снег и дождь. Москвичам рассказали о погоде в Рождество
РИА «Новости»
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Облачность и снег, переходящий в дождь, ожидаются в Москве в Рождество. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Во вторник днем столбики термометра покажут от нуля до 2 градусов. В ночь на среду также ожидается 2 градуса.

Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление - 745 миллиметров ртутного столба. В Московской области температура 7 января будет колебаться от -2 до 3 градусов. В ночь на среду воздух прогреется до 3 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей столичного региона о резкой смене погоды в Рождество. На дорогах образуется гололедица.

Утром 1 января на Земле началась магнитная буря. Ночью в некоторых регионах России можно было наблюдать северное сияние, сообщила «Национальная служба новостей».

Погода Погода в Москве Москва

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