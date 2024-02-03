Названы главные отличия сотрудника «Мосгаза» от мошенника

Все профилактические работы «Мосгаз» проводит строго по графику. Горожане получают предупреждения на электронную почту, в СМС-сообщениях, кроме того, жителей всегда уведомляют о проверках в объявлениях на досках около подъездов. Также владельцы квартир могут самостоятельно уточнить дату визита специалиста на сайте организации или Telegram-боте «Мосгаза».

Газовики всегда приходят в специальной форме, состоящей из темно-синей спецовки со светоотражающими полосами и логотипом службы на спине. Они обязаны предъявить владельцу квартиры удостоверение с печатью, фотографией и фирменной голограммой.

Сотрудник всегда приходит один и никогда не предлагает платных услуг. Если представившийся работником газовой службы не соответствует хотя бы одному критерию, то это повод не пускать его в квартиру.

В минувшую пятницу, 2 февраля, московские полицейские задержали группу мошенников, которые притворялись сотрудниками коммунальных служб и обманывали пенсионеров. Они приходили якобы с проверкой водопровода и сантехники и объявляли, что срочно нужна замена оборудования. При этом цены называли намного выше рыночных.

После задержания следователи завели 11 уголовных дел. Двух участников преступной группы взяли под стражу, остальные находятся под домашним арестом или подпиской о невыезде.