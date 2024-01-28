Народному артисту Лановому установили памятник в Москве

В годовщину смерти Ланового на его могиле установили памятник, изготовленный из гранитной плиты. Перед ней установили бюст артиста. По центру плиты расположен православный крест. К подножью монумента близкие и поклонники возложили цветы.

На памятнике запечатлели названия наиболее ярких работ Ланового, включая «Офицеров», «Алые паруса», «Войну и мир», а также «Анну Каренину».

Неподалеку могилы артиста захоронения его коллег - Владимира Меньшова, Глеба Панфилова и народной артистки СССР Инны Чуриковой.

Ранее певец Максим Олейников рассказал, что Лановой имел безупречное воспитание и не жаловался на плохую погоду во время съемок. Он не высказал ни одной претензии после просмотра клипа.