28 января 2024, 15:39

Народному артисту Лановому установили памятник в Москве

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В Москве на Новодевичьем кладбище установили памятник народному артисту СССР Василию Лановому. Он скончался в возрасте 87 лет в январе 2021 года, напомнило РИА «Новости».

В годовщину смерти Ланового на его могиле установили памятник, изготовленный из гранитной плиты. Перед ней установили бюст артиста. По центру плиты расположен православный крест. К подножью монумента близкие и поклонники возложили цветы.

На памятнике запечатлели названия наиболее ярких работ Ланового, включая «Офицеров», «Алые паруса», «Войну и мир», а также «Анну Каренину».

Неподалеку могилы артиста захоронения его коллег - Владимира Меньшова, Глеба Панфилова и народной артистки СССР Инны Чуриковой.

Ранее певец Максим Олейников рассказал, что Лановой имел безупречное воспитание и не жаловался на плохую погоду во время съемок. Он не высказал ни одной претензии после просмотра клипа.

Актеры Москва
28 января 2024, 16:48
Москвичам пообещали теплый и снежный февраль
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Последний зимний месяц порадует москвичей теплой и снежной погодой. При этом по осадкам столица перевыполнит норму, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, морозов больше не будет. В феврале ожидается температура на два-три градуса выше нормы.

Тишковец добавил, что в следующем месяце столицу вновь засыплет снегом. Количество осадков превысит климатическую норму в полтора раза.

На днях высота сугробов в Москве уже обновила рекорд этой зимы. В минувшую пятницу специалисты метеостанции ВДНХ зафиксировали сугробы в 46 сантиметров. Предыдущий рекорд был 19 января со снежным покровом в 42 сантиметра.

С понедельника погода возьмет курс на потепление. Ночью еще будет морозно - до -15…-10 градусов, днем потеплеет до -4, а к вечеру - до -2 градусов.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
28 января 2024, 16:40
Противоаварийные работы стартовали в главном доме московской усадьбы в Хамовниках
Freepik
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В Москве в главном доме городской усадьбы в Хамовниках начались противоаварийные работы. Здание 1820-х годов является объектом культурного наследия регионального значения, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Главный дом городской усадьбы в Сеченовском переулке действительно остро нуждается в комплексной реставрации, находится в неудовлетворительном состоянии и уже долгое время стоит закрытым под сеткой», - отметил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он уточнил, что здание начнут преображать с антресольного этажа и каркаса крыши. Специалисты уже заканчивают разработку научно-проектных документов, поэтому реставрация начнется в ближайшем будущем.

Противоаварийные работы подразумевают укрепление стен и нескольких стропильных балок, установку подпорки под опорную балку на антресольном этаже.

Историческое здание Биржи на улице Ильинка в центре Москвы также планируют отреставрировать. Сейчас дом с необычной металлической крышей занимает Торгово-промышленная палата России.

Реставрация Москва
28 января 2024, 16:05
Тактильный прототип памятника Гоголю напечатали на 3D-принтере в Москве
Freepik
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В московском Доме Гоголя появился тактильный макет монумента писателю, напечатанный на 3D-принтере. Он полностью повторяет оригинальную скульптуру классика, которую создал Николай Андреев в 1909 году, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

С мини-копией монумента смогут ознакомиться незрячие и слабовидящие посетители Дома Гоголя. Она появилась в честь 215-летия со дня рождения писателя благодаря инклюзивному проекту «Дом Гоголя. Без границ». Его запустили в музее в 2022 году.

Макет создали сотрудники проектной мастерской адаптивного дизайна, применив цифровое моделирование и 3D-принтер. На готовую тактильную модель высотой 60 сантиметров нанесли специальные краски под бронзу и гранит.

Затем копию разместили на первом этаже Дома Гоголя, чтобы с ней смогли ознакомиться все желающие.

Ранее мэрия Москвы анонсировала подготовку новых собак-проводников в метро. Всего в метрополитене 350 четвероногих помощников незрячих пассажиров.

Технологии Москва
28 января 2024, 14:16
Москвичам покажут изнанку кино
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В Москве на территории будущего музея Киностудии имени Горького с 31 января до 12 мая будет работать выставка «За кадром: Есть что посмотреть». Посетители смогут увидеть, как создают отечественные фильмы, а также узнать о работе съемочных площадок, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Экспозиция представляет собой несколько тематических зон, где желающим покажут все этапы кинопроизводства, начиная с препродакшна и заканчивая кинопремьерой.

Гостей пригласят на площадку с восстановленными декорациями фильма «Кукольник». Там можно будет услышать звуки съемок и увидеть, как на лица актерам наносят сложный грим.

В костюмерной зоне покажут одежду, в которой снимались артисты золотой коллекции фильмов Киностудии имени Горького. Москвичи узнают о приметах в сфере кинематографа, например, зачем на съемочной площадке разбивают тарелки.

Дворец Дурасова в музее-усадьбе «Люблино» с 1 февраля по 31 марта также представит выставку «Волшебный мир кукол». Москвичи смогут увидеть 20 уникальных авторских кукол и иллюстраций Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства.

Выставки Кино Москва

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