Набережную в Нагатинском затоне Москвы обустроили
Благоустройство участка набережной Москвы-реки протяженностью 1550 метров в Нагатинском затоне завершилось. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Работы по созданию набережной велись с 2018 года.
«Недавно был веден в эксплуатацию последний участок <...>, и теперь она открыта для всех жителей столицы», - рассказал заммэра.
Новое общественное пространство - это пешеходный маршрут, включающий пляжную зону, велодорожку, альпийские горки и арт-объекты. На обновленном участке появился пешеходный мост в виде пяти соединенных между собой кругов. На территории провели озеленение.
Концепцию благоустройства набережной разработало московское архитектурное бюро ADM. Работы осуществили в рамках создания городского квартала «Ривер Парк Коломенское».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства севера города.