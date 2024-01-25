На пороге открытий. Панда Катюша из Московского зоопарка начала перебираться в большой вольер
В Московском зоопарке заметно повзрослевший детеныш панды Диндин продолжает исследовать жизнь. На этот раз медвежонок попытался перелезь через порог между вольерами, сообщила директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале и показала видео.
На днях панде Катюше показали ее детские фото на ноутбуке. Комментаторы предположили, что животному пора вести собственный Telegram-канал.
«Катюша начала осваивать порог», - написала она.
На ролике видно, как паденыш осматривает, ощупывает, обнюхивает порог между вольерами, пристально исследуя его. В свою очередь, мать Диндин также внимательно следит за действиями маленькой панды, не давая ей перелезть в свой вальер. По словам Акуловой, детеныш и сам не торопится переступать порог.
«Катюша в целом такая любопытная, но здесь не торопится. Сидит себе как в кресле», - отметила она.