31 декабря 2024, 09:44

На Москву 31 декабря обрушится сильный мокрый снег

РИА «Новости»
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В Москве 31 декабря ожидаются сильные осадки. С 09:00 до 16:00 в российской столице будет идти мокрый снег. О погоде в ближайшие часы сообщил центр метеорологической информации «Фобос».

Зона интенсивных осадков подходит к городу с западной стороны Подмосковья. Сейчас температура держится на уровне +1 градуса, вечером она начнет понижаться.

К 18:00 столбик термометра опустится до -2 градусов, к 23:00 - до -3 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей в ночь с 31 декабря на 1 января. Синоптик пообещал горожанам «небольшое волшебство».

По словам Вильфанда, ночью мороз усилится до -4 градусов, сохранится небольшой снежный покров, создающий новогоднее настроение. Но 1 и 2 января на дорогах нужно быть аккуратнее - в Москву придет гололед и порывистый ветер.

Прогноз погоды Погода Москва
30 декабря 2024, 16:15
Красную площадь закроют для посещения на Новый год
РИА «Новости»
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Посетители не смогут попасть на Красную площадь в центре Москвы с 18:00 31 декабря до 08:00 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Исключение составит каток возле ГУМ, он продолжит работать по собственному расписанию.

«МВД России по Москве информирует о том, что Красная площадь закрыта для посещения с 18:00 31 декабря до 08:00 1 января 2025 года», - сказали в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин ранее поздравил руководителей ряда государств с Рождеством и наступающим Новым годом.

Поздравления российского лидера получили главы стран СНГ: президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент и премьер-министр Армении Ваагн Хачатурян и Никол Пашинян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Новый год Красная площадь Москва
29 декабря 2024, 13:16
Ликсутов: новый инженерный центр построили на юге Москвы по программе МаИП
РИА «Новости»
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Новый инженерный центр появился на юге Москвы. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В районе Нагатино-Садовники в рамках МаИП возвели инженерный центр, где будут разрабатывать и производить электронные автокомпоненты», - добавил он.

Площадь предприятия составила около 17 тысяч квадратных метров, на него смогут устроиться примерно 500 человек. Московский фонд промышленности и предпринимательства выделил инвестору для этого льготный кредит под 3% годовых, а городское правительство - земельный участок площадью 0,14 гектара по ставке рубль в год.

«В новом здании будут располагаться центры исследований и разработок, информационных технологий и электроники», - рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Инспекторы Комитета государственного строительного надзора контролировали все этапы работы и провели 29 выездных проверок. Только после них объекту разрешили ввод в эксплуатацию.

Всего в Москве реализуют более 90 масштабных инвестпроектов, по которым создадут свыше 60 тысяч рабочих мест.

Рабочие места Промышленность Правительство Москвы Максим Ликсутов Москва
16 декабря 2024, 08:44
Власти не исключили введения платного проезда на МСД для москвичей
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На Московском скоростном диаметре (МСД) могут ввести платный проезд для жителей столицы. Об этом в интервью изданию «Коммерсант» заявил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Введение платы за проезд на МСД рассматривают как один из вариантов решения проблемы загруженности трассы.

«На МСД загрузка растет, и сейчас стоит выбор: либо она превратится в перегруженную трассу с заторами, либо будет возможность за какие-то деньги проехать по ней за более или менее прогнозируемое время», - пояснил Ликсутов.

МСД соединяет между собой север, восток и юг столицы в обход центра города. Сейчас для машин с номерами Москвы и Московской области проезд по этой трассе бесплатный, а для транспортных средств из других регионов - 950 рублей. По данным столичного департамента транспорта, ежедневно по диаметру проезжает 400 тыс. транспортных средств, из них транзитных - около 1%.

На данный момент в Москве функционируют две платные трассы: проспект Багратиона, соединяющий деловой центр «Москва-Сити» и МКАД, и МСД. В сентябре этого года власти увеличили штрафы за неоплату проезда по ним.

Деньги Максим Ликсутов Москва
08 декабря 2024, 10:49
Москве пообещали суточный рекорд по осадкам
РИА «Новости»
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За последние сутки в Москве выпало 35% от месячной нормы осадков. Метеоролог Евгений Тишковец в Telegram-канале допустил установление суточного рекорда по этим показателям. Снегопад, по его словам, не прекратится и ослабеет только к понедельнику.

«Учитывая, что за ночь в Москве выпало девять миллиметров осадков, а в течение дня ожидается еще 7-10 миллиметров, высока вероятность установления суточного рекорда осадков для 8 декабря, который держится с 1988 года, когда было 15 миллиметров», - пояснил Тишковец.

До конца дня столичные сугробы, добавил метеоролог, вырастут на 3-5 сантиметров. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0… -2 градуса.

Выпавшее за сутки в московском регионе осадки Тишковец назвал аномальными. На опорной метеостанции ВДНХ зафиксировали 14 миллиметров при месячной норме в 52, на Балчуге - шесть миллиметров, а в Тушино - 18.

«В Подмосковье наиболее интенсивные снегопады прошли в Волоколамске и Ново-Иерусалиме (по 18 миллиметров), Клину (17 миллиметров), Можайске (16 миллиметров), Наро-Фоминске (13 миллиметров)», - уточнил метеоролог.

Накануне в Роскосмосе показали снимок накрывшего Москву циклона.

Рекорды Снегопад ВДНХ Москва

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