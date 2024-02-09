Музей транспорта Москвы отреставрирует 13 исторических экспонатов

«С 2020 года Музей транспорта Москвы отреставрировал 30 исторических транспортных средств. Большую часть из них можно будет увидеть в постоянной экспозиции», - отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Он объявил о продолжении в 2024-м масштабной программы по восстановлению уникальной техники, включая автобусы, трамваи, вагоны метро и легковые машины.

Сложнее всего будет отремонтировать трамвайные вагоны 1920-х и 1940-х годов, а также крановую платформу СВАРЗ 1932 года.

После завершения всех реставрационных работ гаража Константина Мельникова, расположенного на Новорязанской улице, откроют постоянную экспозицию Музея транспорта Москвы. Во время ее подготовки музей с 2020 года воссоздает важные для истории столицы образцы транспорта.

На этот раз специалисты обновят пять экспонатов трамвайной техники. Два автобуса 1970 и 1985 годов, две легковушки и тротуароуборочную машину Т-3. Реставрация коснется и вагонов метро, которые уже разместили на подземном уровне гаража Мельникова. Речь идет о самом старинном в коллекции музея и единственном в мире метровагоне 1927 года выпуска.

Серию мероприятий на выставке «Россия» также посвятят московскому транспорту. Для посетителей организуют масштабное цифровое шоу, которое будет идти ежедневно.

В этом году Музей транспорта Москвы планирует отреставрировать 13 экспонатов. Среди них - трамвайные вагоны 1920-х и крановая платформа СВАРЗ девяностолетней давности, сообщили в пресс-службе столичного правительства.