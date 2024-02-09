09 февраля 2024, 17:18

Музей транспорта Москвы отреставрирует 13 исторических экспонатов

Freepik
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В этом году Музей транспорта Москвы планирует отреставрировать 13 экспонатов. Среди них — трамвайные вагоны 1920-х и крановая платформа СВАРЗ девяностолетней давности, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«С 2020 года Музей транспорта Москвы отреставрировал 30 исторических транспортных средств. Большую часть из них можно будет увидеть в постоянной экспозиции», - отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Он объявил о продолжении в 2024-м масштабной программы по восстановлению уникальной техники, включая автобусы, трамваи, вагоны метро и легковые машины.

Сложнее всего будет отремонтировать трамвайные вагоны 1920-х и 1940-х годов, а также крановую платформу СВАРЗ 1932 года.

После завершения всех реставрационных работ гаража Константина Мельникова, расположенного на Новорязанской улице, откроют постоянную экспозицию Музея транспорта Москвы. Во время ее подготовки музей с 2020 года воссоздает важные для истории столицы образцы транспорта.

На этот раз специалисты обновят пять экспонатов трамвайной техники. Два автобуса 1970 и 1985 годов, две легковушки и тротуароуборочную машину Т-3. Реставрация коснется и вагонов метро, которые уже разместили на подземном уровне гаража Мельникова. Речь идет о самом старинном в коллекции музея и единственном в мире метровагоне 1927 года выпуска.

Серию мероприятий на выставке «Россия» также посвятят московскому транспорту. Для посетителей организуют масштабное цифровое шоу, которое будет идти ежедневно.

В этом году Музей транспорта Москвы планирует отреставрировать 13 экспонатов. Среди них - трамвайные вагоны 1920-х и крановая платформа СВАРЗ девяностолетней давности, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Реставрация Машины Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва
09 февраля 2024, 16:50
Москвичей пригласили на фестиваль конькобежного спорта на ВДНХ
Freepik
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На ВДНХ 10 февраля стартует юбилейный фестиваль конькобежного спорта «Московские молнии». Гостей ждут любительские забеги, спортивные конкурсы, викторины и концерты, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Каждый участник соревнования получит памятный сувенир, а победители - призы и подарки. В 2023 году событие объединило больше четырех тысяч москвичей и туристов», - отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Начало программы намечено на 10:30. Далее с 12:00 состоятся спринтерские состязания. Участников распределят по возрастным группам: от восьми лет до 40 лет и старше.

Между забегами перед публикой выступит музыкальна группа.

«Московские молнии» проводят каждый год на ВДНХ, начиная с 20215-го. За это время фестиваль посетили более 30 тысяч человек. Вход на спортивное мероприятие - по тарифам катка ВДНХ.

Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам , депутат Мособлдумы Александр Легков передал золотую медаль зимних Олимпийских игр в Сочи для экспозиции на Аллеи Славы. Выставка в честь десятилетнего юбилея зимних Олимпийских игр в Сочи открылась на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Спортсмены Фестивали ВДНХ Москва
09 февраля 2024, 16:20
Благоустройство охватит еще два участка у реки Яузы в Москве
РИА «Новости»
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Масштабный проект по создания парка «Яуза» продолжат реализовывать в Москве. О планах по благоустройству прилегающих территорий сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Продолжим мегапроект последних лет - создание парка „Яуза“», - отметил он.

Глава города уточнил, что в этом году работы по благоустройству коснутся еще двух участков рядом с рекой Яузой. Речь идет о территориях вдоль Тенистого проезда и Сельскохозяйственной улицы.

Мэр напомнил, что за восемь лет удалось привести в порядок 13 участков, общая площадь которых составила 324,6 гектара.

В этом году специалисты также продолжат масштабное благоустройство территорий около Москвы-реки. В планах - обновить Кадашевскую набережную со Старомонетным и Пыжевским переулками. Кроме того, приведут в порядок участки возле берегов Чистого залива, Большого и Малого Строгинских затонов.

Благоустройство Сергей Собянин Парки Москва
09 февраля 2024, 15:55
Ледяные дожди придут в Москву в понедельник
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Новая рабочая неделя в Москве начнется с потепления. Однако погоду в понедельник испортят ледяные дожди, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, в выходные в столице пройдет небольшой снег, обойдется без сильных ветров, а столбики термометров в ночные часы опустятся до -17…-22 градусов. Днем будет -9…-12 градусов. Такая температура значительно ниже климатической нормы.

Леус отметил, что 12 февраля из-за надвигающегося с юго-запада теплого атмосферного фронта в столице ожидаются ледяные дожди.

«Теплые и влажные воздушные массы из Средиземноморья, поступающие на холодную подстилающую поверхность, станут причиной осадков в смешанной фазе - высока вероятность ледяных дождей», - пояснил он.

Синоптик добавил, что ветки деревьев и провода утяжелит ледяная глазурь. Это может спровоцировать падение ветвей деревьев и обрыв линий электропередач. Дороги и тротуары покроет гололедица. При этом в конце первого рабочего дня потеплеет до -1…-3 градусов.

Высота снежного покрова в Москве превысила максимум нынешней зимы. Сугробы высотой в 60 сантиметров последний раз фиксировали на метеостанции ВДНХ в начале апреля 2013 года.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
09 февраля 2024, 13:47
Реставрация здания конторы Новосухаревского рынка стартовала в Москве
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Специалисты приступили к восстановлению здания конторы Новосухаревского рынка в Москве. Это самое раннее капитальное сооружение архитектора Константина Мельникова, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Чтобы творение одного из мэтров авангарда вновь стало соответствовать задумке автора, реставраторам предстоит сохранить и восстановить конструктивные и декоративные элементы здания», - отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Трехэтажный дом в форме треугольника с обрезанным углом - памятник советского авангарда 1920-х годов - находится в центре столицы в Большом Сухаревском переулке.

Мастера начали разбирать позднюю отделку и планировку, неподходящие к облику памятника, а также расчищать стены. Во время реставрации по архивным данным сохранят и восстановят старинные фрагменты конструкций здания.

В частности, воссоздадут кирпичную кладку стен и лепнину фасадов и интерьеров, а также исторические проемы. Обновят подлинные окна и подоконники, восстановят фурнитуру по историческим образцам.

Фасадные работы начнутся с наступлением теплой погоды. Лицевую сторону здания после подготовки покрасят в исторический цвет. Ключевой частью архитектурной задумки Мельникова была эксплуатируемая крыша. Ее также приведут в порядок: восстановят парапетные стенки и металлическое ограждение по контуру кровли.

В Москве также полностью отремонтировали три здания , в которых раньше жили знаменитые ученые. С момента запуска программы капремонта восстановили свыше 30 таких домов.

Реставрация Ремонтные работы Москва

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