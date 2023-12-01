01 декабря 2023, 18:00

Мозаичное панно украсило станцию Троицкой линии метро в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
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Станцию Троицкой линии московского метрополитена «Университет дружбы народов» украсило уникальное мозаичное панно. Его изготовили из нескольких тысяч элементов художественного стекла и разместили во всю длину 50-метровой стены в переходе, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Композиция продолжает единую концепцию самой станции. На панно легко узнаются силуэты крупнейших городов мира - символ единства и многообразия народов и культур всех континентов», - рассказал он.

Собянин добавил, что на монтаж панно у специалистов ушел примерно месяц.

Станция «Университет дружбы народов» практически готова. В пассажирской зоне и служебных помещениях идут отделочные работы, специалисты монтируют инженерные системы. Кроме этого, благоустраивают прилегающую к станции территорию.

Ранее в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах отреставрировали историческое панно в выставочном зале. Специалистам удалось вернуть изображению первоначальный облик.

Метро Сергей Собянин Москва 2023
01 декабря 2023, 17:53
Кинотеатр «Круговая кинопанорама» с эффектом полного погружения открыли на ВДНХ в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве на ВДНХ открыли обновленный кинотеатр «Круговая кинопанорама» с эффектом полного погружения. Он работает на уникальной аппаратуре, в том числе платформе-трансформере с цилиндрическим экраном высотой 10 метров. Картины транслируют с проекцией 360 градусов, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Это первый в мире кинотеатр подобного типа, где можно воспроизводить как современные фильмы, так и старые картины, которые проецируют на экраны 11 отреставрированных аппаратов», - подчеркнула она.

Фильмы будут крутить в кинотеатре ежедневно, но для каждого показа запланирована своя тематика. Во вторник, четверг и воскресенье будут показывать картины «Возьмите нас с собой, туристы!» (1966), «В дорогу, в дорогу» (1969) и «Волга - русская река» (1984). Начало сеансов - в 14:00, 17:00 и 19:00. По понедельникам, средам, пятницам и субботам с 12:00 до 20:00 зрители смогут увидеть цифровой фильм об уникальной природе и заповедных уголках России.

Ранее в павильоне «Умный город» на ВДНХ в Москве открыли бесплатный VR-кинотеатр. Он будет работать со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00.

Кино Москва 2023 ВДНХ
01 декабря 2023, 15:05
Сотрудники московского ГАИ остановили 195 нетрезвых водителей за неделю
РИА «Новости»
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Госавтоинспекция Москвы с начала недели привлекла к ответственности 195 водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейские выявили 76 пьяных водителей. От медицинского освидетельствования отказались 105 автовладельцев. При этом 14 задержанных уже лишали прав за вождение в нетрезвом состоянии.

«Не подвергайте опасности жизни других людей. Не садитесь в нетрезвом состоянии за руль», - предостерегли водителей инспекторы.

Также столичные автоинспекторы пресекли сбыт наркотиков. На Тропаревской улице они остановили машину каршеринга, за рулем которой сидела женщина. Она привлекла внимание полицейских странным поведением и отказом от медицинского освидетельствования. В ходе осмотра машины у нее нашли три свертка с амфетамином.

ГИБДД Москва 2023
01 декабря 2023, 14:19
Продолжительность жизни москвичей почти достигла европейской — Собянин
РИА «Новости»
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Ожидаемая продолжительность жизни в Москве составила 78,4 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова мэра столицы Сергея Собянина.

«Что касается показателей здравоохранения, действительно, в Москве мы достигли показателей ожидаемой продолжительности жизни в 78,4 года, что максимально приближено к европейским показателям», - отметил Собянин.

Мэр Москвы сделал это заявление в рамках выступления на Втором национальном конгрессе «Национальное здравоохранение - 2023». В мероприятии приняли участие делегаты из разных стран.

По данным Собянина, число жителей Москвы старше 80 лет достигло нескольких сотен тысяч.

Для москвичей «серебряного возраста» в столице организовали множество проектов. В центрах московского долголетия прошел фестиваль «Кухни народов России» , в рамках которого пенсионеров познакомили с национальными блюдами.

Активное долголетие Сергей Собянин Москва 2023
01 декабря 2023, 14:08
Жителей столицы пригласили на бесплатные катки «Московских сезонов»
Сайт мэра и правительства Москвы
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Бесплатные катки заработали на площадках «Московских сезонов». Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Круглый год на площадках „Московских сезонов“ проводят интересные тематические мероприятия, будь то пасхальные концерты или театральные постановки в рамках „Путешествия в Рождество“», - рассказала Сергунина.

Чтобы попасть на каток, нужно предварительно зарегистрироваться на официальном сайте и выбрать удобный сеанс. Кататься можно будет по будням с 11:00 до 22:00 и по выходным с 10:00 до 22:00. В общей сложности в разных районах Москвы открыли 22 ледовые арены.

Посетителям будут доступны камеры хранения для личных вещей и услуги по заточке коньков.

Также каток с искусственным льдом открылся на Северном речном вокзале в Москве. Его уже украсили к новогодним праздникам.

Отдых Москва 2023

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