Мозаичное панно украсило станцию Троицкой линии метро в Москве

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«Композиция продолжает единую концепцию самой станции. На панно легко узнаются силуэты крупнейших городов мира - символ единства и многообразия народов и культур всех континентов», - рассказал он.

Собянин добавил, что на монтаж панно у специалистов ушел примерно месяц.

Станция «Университет дружбы народов» практически готова. В пассажирской зоне и служебных помещениях идут отделочные работы, специалисты монтируют инженерные системы. Кроме этого, благоустраивают прилегающую к станции территорию.

Ранее в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах отреставрировали историческое панно в выставочном зале. Специалистам удалось вернуть изображению первоначальный облик.