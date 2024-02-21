21 февраля 2024, 16:45

Мост между Филевской и Мневниковской поймами в Москве достроят в этом году

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Мост через Москву-реку между Филевской и Мневниковской поймами достроят в 2024 году. Это позволит улучшить транспортную ситуацию примерно для 300 тысяч местных жителей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Новое сооружение с четырьмя полосами движения в обоих направлениях и тротуарами для пешеходов свяжет две важнейшие территории развития Москвы», - отметил он.

Глава города также объявил об открытии в Филевской пойме в ближайшие несколько лет Национального космического центра.

Кроме того, в Мневниковской пойме приступили к возведению современного квартала, уникальных спортобъектов и 17 километров автодорог. При этом новые станции БКЛ уже запустили.

Благодаря мосту, который соединит Мневники с районом Филевский Парк, на западе и северо-западе столицы транспорт станет доступнее. Он готов уже на 40%.

По словам Собянина, все работы проводят без остановки движения речного транспорта. Он добавил, что сейчас строят и проектируют еще шесть объектов.

В Москве также возведут путепровод в районах Бутырский и Марьина Роща. Москомэкспертиза уже одобрила строительство.

Строительство Сергей Собянин Москва
21 февраля 2024, 17:12
Пять московских улиц попадут под усиленный контроль инспекторов МАДИ
РИА «Новости»
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С 22 февраля работники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) усилят патрулирование на пяти улицах. Это снизит число нарушений правил парковки и повысит безопасность в городе, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Благодаря усилению контроля на этих участках нарушений станет меньше, а значит снизится количество аварий и повысится пропускная способность улиц», - отметил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Он уточнил, что с четверга усиленно начнут патрулировать - Ярцевскую улицу, Ильменский проезд, Хвалынский бульвар, Пантелеевскую улицу и проспект Генерала Алексеева.

На участках, где водители бросают машины под запрещающими остановку знаками и на тротуарах, инспекторы будут чаще проводить проверку. Брошенные в неположенном месте автомобили мешают пешеходам и становятся причиной аварий. Всем водителям выпишут штраф за неправильную парковку в размере трех тысяч рублей.

Ранее ГУСТ Московской области обратился к жителям с просьбой не оставлять бесхозные автомобили во дворах. Такой транспорт не только визуально портит территорию, но и мешает снегоуборочной технике.

Машины Москва
21 февраля 2024, 16:23
Детский сад появится за счет инвестора на юге Москвы
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В Южном округе Москвы девелопер планирует возвести и передать городу детский сад, чтобы он вошел в систему образования. Проект разработают до конца 2027 года, сообщил информационный центр столичного правительства.

«Застройщик за счет собственных средств обеспечит строительство на Автозаводской улице детского сада на 100 мест. В рамках договора соцобъект будет передан городу», - отметил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что дошкольное учреждение появится благодаря комплексной жилой застройке. Детский сад возведут на улице Автозаводская в соответствии с синхронизацией сроков ввода жилых корпусов и соцобъекта.

По словам руководителя столичного департамента Сергея Левкина, по договору инвестор обязуется передать готовое детское учреждение до конца 2030 года.

Кроме того, за счет инвестора построят три школы для 3500 учеников в поселениях Кокошкино и Рязановское в Новой Москве. Социальные объекты появятся до конца этого года.

Строительство Детские сады Москва
21 февраля 2024, 15:15
Приход весны в Москву затянется из-за высоких сугробов
РИА «Новости»
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В этом году зима в Москве может затянуться, а сугробы в марте будут самыми высокими за все три месяца. Об этом «Известиям» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, на погоду в столице в марте повлияют температурный режим океанов, характеристики стратосферы и индексы циркуляции. Основываясь на опыте тридцатилетних наблюдений, Вильфанд подчеркнул, что конец зимы часто бывает снежным, с высокими сугробами. В этом году в феврале–марте также возможны заметные перепады температур, оттепели и снегопады.

Прогноз на весну делать пока рано, отметил синоптик. Достаточно надежным будет прогноз погоды на 6-7 дней, а опасных явлений - на 2-3 дня.

Сегодня «предвестника плохой погоды» - лунное гало - заметили жители Подмосковья. На столицу надвигается теплый фронт. В среду, 21 февраля, в столице потеплеет до -3 градусов и пройдет снег.

Прогноз погоды Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
21 февраля 2024, 12:57
«Очаровательная и неподражаемая». Собянин поздравил актрису Алентову с днем рождения
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Народная артистка России Вера Алентова 21 февраля отметит свое 82-летие. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил актрису с днем рождения специальной телеграммой, которую опубликовала пресс-служба столичного правительства.

«Талантливая, очаровательная и неподражаемая, Вы завоевали сердца миллионов зрителей», - говорится в поздравительном тексте.

Глава города назвал роли Алентовой блистательными и отметил, что они стали частью золотого фонда отечественного кинематографа.

Мэр пожелал актрисе удачи и успеха в творческих проектах.

Вера Алентова родом из Котласа Архангельской области. В 1961 году поступила в Школу-студии имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени Горького на курс Маркова. Выпустившись из вуза, она стала актрисой Московского драмтеатра имени Пушкина, в котором служит до сих пор.

Первую роль Алентова получила в спектакле «Шоколадный солдатик». Ее героиней стала Райна Петкова.

Ранее Собянин поздравил московских ученых с Днем российской науки. По его словам, этот праздник сплотил талантливых людей.

Актеры Сергей Собянин Москва

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