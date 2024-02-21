Мост между Филевской и Мневниковской поймами в Москве достроят в этом году
Мост через Москву-реку между Филевской и Мневниковской поймами достроят в 2024 году. Это позволит улучшить транспортную ситуацию примерно для 300 тысяч местных жителей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Новое сооружение с четырьмя полосами движения в обоих направлениях и тротуарами для пешеходов свяжет две важнейшие территории развития Москвы», - отметил он.
Глава города также объявил об открытии в Филевской пойме в ближайшие несколько лет Национального космического центра.
Кроме того, в Мневниковской пойме приступили к возведению современного квартала, уникальных спортобъектов и 17 километров автодорог. При этом новые станции БКЛ уже запустили.
Благодаря мосту, который соединит Мневники с районом Филевский Парк, на западе и северо-западе столицы транспорт станет доступнее. Он готов уже на 40%.
По словам Собянина, все работы проводят без остановки движения речного транспорта. Он добавил, что сейчас строят и проектируют еще шесть объектов.
В Москве также возведут путепровод в районах Бутырский и Марьина Роща. Москомэкспертиза уже одобрила строительство.