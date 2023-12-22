Мост через канал имени Москвы отремонтировали в столице

«В этом году обновили пешеходный мост „Тушинский у 7-го шлюза“, который с момента ввода в эксплуатацию в 1975 году ни разу капитально не ремонтировался», - уточнил он.

По его словам, содержанию мостовых сооружений уделяют особое внимание. Их постоянно обследую и при необходимости ремонтируют.

За время ремонта рабочие восстановили конструкции металлического пролетного строения, отремонтировали железобетонные опоры, заменили части лестничных сходов, металлическое перильное ограждение, железобетонные плиты покрытия и уложили асфальт.

За 2023 год в Москве обновили девять мостовых сооружений. Это позволило продлить их срок эксплуатации и сделать более комфортными условия для движения водителей и пешеходов.