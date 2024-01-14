Москву засыпет снегом на следующей неделе

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«В Москве в общей сложности за неделю выпадет 17-22 миллиметров осадков или до 30-40% от месячной нормы», - уточнил он.

Метеоролог добавил, что сугробы в столице вырастут на пять-восемь сантиметров. Сейчас высота снежного покрова находится в пределах от 24 до 41 сантиметра.

Тишковец пообещал москвичам и гостям мегаполиса мягкую и снежную зимнюю погоду в течение следующей недели.

Аномальные морозы, накрывшие Москву, также пошли на спад. Ночь на 14 января завершила серию холодных дней. Специалисты метеостанции ВДНХ зафиксировали -22,5 градуса. В центре столицы, на Балчуге показатели достигли -17,5 градуса, у МГУ -20,2 градуса и у Тушина - минус 24,6 градуса.