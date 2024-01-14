14 января 2024, 16:06

Москву засыпет снегом на следующей неделе

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

На Москву обрушатся обильные снегопады на предстоящей неделе. В ближайшие дни выпадет почти половина от месячной нормы осадков, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве в общей сложности за неделю выпадет 17-22 миллиметров осадков или до 30-40% от месячной нормы», - уточнил он.

Метеоролог добавил, что сугробы в столице вырастут на пять-восемь сантиметров. Сейчас высота снежного покрова находится в пределах от 24 до 41 сантиметра.

Тишковец пообещал москвичам и гостям мегаполиса мягкую и снежную зимнюю погоду в течение следующей недели.

Аномальные морозы, накрывшие Москву, также пошли на спад. Ночь на 14 января завершила серию холодных дней. Специалисты метеостанции ВДНХ зафиксировали -22,5 градуса. В центре столицы, на Балчуге показатели достигли -17,5 градуса, у МГУ -20,2 градуса и у Тушина - минус 24,6 градуса.

Прогноз погоды Снегопад Погода в Москве Москва
14 января 2024, 16:33
Москва сдала в аренду девять объектов по льготной программе в 2023 году
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москве за минувший год инвесторы взяли в аренду по программе «Один рубль за квадратный метр в год» девять зданий. В их числе — три объекта культурного наследия, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В Москве за минувший год инвесторы взяли в аренду по программе «Один рубль за квадратный метр в год» девять зданий. В их числе - три объекта культурного наследия, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на льготных условиях город сдал в аренду дом скульптора Андреева, деревянный дом купца Виноградова и усадьбу Шубиных.

По словам мэра, благодаря программе в столице появилась дополнительная возможность проводить реставрацию и сохранять памятники архитектуры, а также отдавать городские здания под частные школы и детские сады, гостиницы.

«Все остаются в выигрыше. Город преображается, а бизнес пользуется столичной недвижимостью по символической цене», - подчеркнул Собянин.

Желающим присоединиться к программе необходимо поучаствовать в городском аукционе.

Власти Москвы в январе также выставят на торги свыше 60 парковочных мест на западе столицы. Прием заявок на участие в аукционе завершится 17 и 18 января.

Аукционы Реставрация Недвижимость Сергей Собянин Москва
14 января 2024, 14:55
Московские учебные заведения продолжат оснащать роботами
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В наступившем году московские учебные заведения оборудуют роботами. Все машины разработали местные производители, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в МГТУ имени Баумана уже есть робот с техническим зрением и 2D-камерой. С помощью него будут проводить хирургические операции. Московский приборостроительный техникум оснастили роботом широкого спектра применения.

В ближайшем будущем в РЭУ имени Плеханова в новой лаборатории робототехники появится роботизированная сварочная система, установка для загрузки станка и система по укладке и перемещению объектов.

Глава города отметил, что роботы помогут студентам освоить работу с оборудованием, которое автоматизирует производство. Есть вероятность, что обучающиеся начнут самостоятельно разрабатывать, внедрять и управлять такими машинами.

Производитель не только поставляет роботов в учебные заведения, но и способствует обучению инженеров по проекту «Московская техническая школа».

Столичное предприятие также запустило экспорт роботов-бариста в Объединенные Арабские Эмираты. Они готовят кофе без участия человека, а также принимают заказы и оплату.

Роботы Искусственный интеллект Сергей Собянин Москва
14 января 2024, 14:14
Туфли, кожаный сапог и лапти XVIII–XIX веков отреставрировали в Москве
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Москве реставраторам удалось восстановить обувь XVIII–XIX веков, которую нашли археологи на Дербеневской улице в 2022 году. Кожевенные изделия воссоздали более чем за 12 месяцев, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Найти целую обувь достаточно сложно: когда она изнашивалась, ее пускали на заплатки для вторичного использования. Поэтому даже обнаружить обрезки - это большое везение. Причем только редкие в этом деле специалисты - реставраторы по коже могут вычленить из всего вороха детали одной пары», - отметил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Специалисты потратили больше года, чтобы восстановить туфли, кожаный сапог, ботинок и лапти из ссохшихся разрозненных лоскутов. Столько времени потребовалось на реставрацию расчистки каждого элемента обуви и сборки фрагментов, относящихся к одной форме.

Затем детали размягчили полиэтиленгликолем и оформили в композиции. Мастера для каждого участка находили уникальный способ исправления деформации. В итоге все усилия были оправданы - старинную обувь успешно восстановили.

В центре Москвы на Большой Татарской улице археологи во время раскопок также обнаружили элементы посуды из фарфора. Найденные предметы датируются XVIII–XIX веками.

В Москве реставраторам удалось восстановить обувь XVIII–XIX веков, которую нашли археологи на Дербеневской улице в 2022 году. Кожевенные изделия воссоздали более чем за 12 месяцев, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Археология Реставрация Москва
14 января 2024, 13:22
Мэрия Москвы анонсировала подготовку новых собак-проводников в метро
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В московской подземке в наступившем году подготовят еще 50 собак-проводников. Всего в метрополитене 350 четвероногих помощников незрячих пассажиров, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«В 2024 году мы продолжим обучать собак-проводников в метро, чтобы животные могли уверенно помогать хозяевам на станциях, в вагонах поездов и на эскалаторах», - отметил глава дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, метрополитен на протяжении 10 лет помогает Российской школе подготовки собак-проводников ВОС тренировать животных, которые в перспективе будут сопровождать слабовидящих и незрячих пассажиров.

Ликсутов добавил, что несколько занятий уходит на то, чтобы собаки привыкли к шуму и толпе людей. Их обучают ориентированию в подземке и проходу через турникеты. Животных тренируют спускаться и подниматься на эскалаторе, а также подавать хозяину упавшие предметы.

В прошлом году в московском метро провели экскурсию для незрячих и слабовидящих людей. Гости послушали описания станций, прикоснулись к скульптурам на «Площади Революции» и витражам на «Новослободской».

Животные Инвалиды Метро Москва

Новости по теме