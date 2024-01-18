Москву засыпало снегом. На уборку отправили максимальное количество техники

По данным службы, за вечер 18 января сугробы в Москве выросли на восемь сантиметров. Сейчас снегоуборочная техника прометает улицы, дороги и тротуары. После этого их обработают противогололедными средствами. За ночь коммунальщики планируют дважды повторить этот цикл работ.

«В уборке снега задействовано максимальное количество снегоуборочной техники и бригад ручной уборки», - сообщили в комплексе.

Московские власти предупредили, что интенсивные осадки продолжатся всю ночь и попросили автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию и не мешать работе спецтехники.

Порывы ветра в Москве достигают скорости 18 метров в секунду. В связи с этим столичные власти попросили горожан в целях безопасности не стоять и не парковать машины под деревьями.

Ранее сообщалось, что на уборку снега в Подмосковье вышли свыше 16 тысячи коммунальщиков и более 200 машин.